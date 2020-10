Comparece Secretario de Salud ante el Congreso Estatal | Newsweek México

Este día iniciaron las comparecencias de funcionarios estatales con el objeto de analizar la Glosa del IV Informe de Gobierno del Estado; el primero en presentarse ante el pleno legislativo fue el Secretario de Salud del Estado de Aguascalientes, Miguel Ángel Piza Jiménez, quien explicó a los congresistas de la LXIV Legislatura los avances y trabajos que se han realizado, así como el estado que guarda la salud de la población en la entidad.

Piza Jiménez primeramente resaltó algunas acciones que se han implementado para combatir de mejor manera la pandemia del coronavirus, entre ellas, la reconversión del Centenario Hospital Miguel Hidalgo a Centro de Atención COVID, la remodelación de las áreas de Urgencias de los Hospitales Generales, Tercer Milenio y de la Mujer, además se instaló un centro de mando –denominado “Despacho COVID-19” en las instalaciones del ISSEA y otro dentro del Hospital General de Rincón de Romos.

Así mismo, detalló que desde el mes de marzo pasado se puso en marcha el Call Center COVID-19 Aguascalientes, a través del 075 y el 01800COROAGS, operando las 24 horas del día con personal de salud capacitado para dar atención médica vía telefónica, además de que también se elaboró el Plan de Contingencia Estatal para la Prevención y Contención de la Enfermedad por COVID-19.

En otro orden de ideas, comentó que a través del Fideicomiso de Enfermos Renales del Centenario Hospital Miguel Hidalgo se da atención a pacientes con la enfermedad mediante apoyo para la adquisición de Kits de Hemodiálisis, el secretario de Salud detalló que el Padrón de Enfermos Renales Crónicos, lo constituyen 97 pacientes atendidos en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, de los cuales 60 fueron hombres y 37 mujeres

En materia de suicidio, expresó que se instaló el Observatorio del Comportamiento Suicida, que tiene como objetivo el análisis estadístico de las muertes e intentos de suicidio y de sus factores de riesgo y se creó el Programa Estatal Contra el Suicidio 2019-2022 PONTE VIVO, el cual cuenta con diferentes acciones que refuerzan tanto la prevención como la atención de riesgos suicidas.

Al hacer uso de la palabra el diputado del PAN, Alejandro Serrano Almanza cuestionó al galeno, sobre cuál es la situación actual de la pandemia, si existen recursos necesarios para atenderla en cuanto a servicios sanitarios, infraestructura, equipo humano y técnico, además preguntó si por esta enfermedad no se ha descuidado la atención de otras enfermedades; por último preguntó si existe la posibilidad de que se regrese a un nuevo confinamiento por el temor de un nuevo contagio.

El médico Miguel Ángel Piza respondió que el sector salud ha hecho lo correcto ya que desde antes de que llegara la pandemia a México se realizó un diagnóstico para conocer las condiciones de la red institucional, además de que se capacitó al personal se implementó el Centro de Atención, se instaló un Call Center, se realizaron reconversiones de hospitales, se creó la estrategia de “Centinella”, además dejó en claro que los riesgos de un incremento de casos positivos existe “pero el regresar al confinamiento no sería la mejor solución, pero si es necesario se hará previo análisis”

En su oportunidad, la diputada de Morena, Natzielly Rodríguez Calzada aseveró que la campaña “Al tiro con el coronavirus”, que se establece en el Cuarto Informe de Gobierno ,carece de datos objetivos, por lo que le pidió esclarecer los datos que existen en este sentido, ya que hoy en día Aguascalientes está entre las 8 entidades con mayor tasa de incidencia de casos activos y lleva 11 semanas consecutivas por encima de la media nacional en este sentido. La legisladora cuestionó “por qué ocultan información, cuántas pruebas se han hecho, porqué es complicado para la población acceder a ellas y porque se autorizan verbenas como la Ruta del Vino”.

El también director general del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, Miguel Ángel Piza Jiménez respondió que no se puede hablar de rebrote porque la pandemia no ha terminado, además aclaró que de acuerdo a las gráficas de casos positivo “es subir y bajar, hay casos de 80 en un solo día, pero no se ha rebasado a la media”, sin embargo, dejó claro que se mantiene la alerta ante cualquier incremento de casos positivos.

Informó además que los eventos que se realizan, son bajo estrictos protocolos sanitarios, sin embargo, aclaró que la población también debe ser consciente y tomar sus medidas preventivas ya que no se puede “tener a un policía por habitante” y precisó que cualquier persona puede solicitar la prueba y que hasta el día de hoy se han realizado 35 mil 180 pruebas realizado, de las cuales 9 mil han sido positivos, 122 sospechosos, 832 defunciones, entre otros datos.

Por su parte, la diputada del PRI, Margarita Gallegos Soto criticó la falta de información, de medicamentos, de personal médico, de equipo, por lo que le cuestionó cuál es la realidad ante la pandemia del coronavirus, qué es lo que está faltando, y en materia de la influenza, preguntó cuál es la estrategia a seguir y si hay vacunas suficientes.

Piza Jiménez reconoció déficit en el personal médico, sin embargo aclaró que no es por falta de plazas, sino por la escasez de recursos humanos para dar el servicio.

Además, dijo que gracias a que se hizo la reconversión del Hospital Hidalgo a Centro Covid, no ha tenido un brote de contaminación de personal y tampoco se ha dejado de atender a pacientes. El galeno reconoció que en materia de medicamentos se está a un 85 por ciento de cobertura, sobre todo de relajantes que se utilizan para los pacientes COVID-19.

Al hacer uso de la palabra, el legislador del Partido Verde Ecologista de México, Sergio Augusto López Ramírez, preguntó sobre cuántos operativos ha realizado la Guardia Sanitaria, qué resolución existe por la muerte de una persona en el hospital del municipio de Calvillo, cuáles son los resultados que se han obtenido por el programa Reintegra, además qué medidas o estrategias implementarán para reforzar la participación ciudadana, por último, el congresista ecologista le inquirió sobre la estrategia que se tiene pensada implementar para la posible apertura de las escuelas y para la realización de eventos masivos.

El Secretario de Salud del Estado de Aguascalientes, Miguel Ángel Piza Jiménez informó que las escuelas públicas no se abrirán mientras no exista una orden directa del Gobierno Federal; y en el caso de la muerte de una persona en el hospital de Calvillo detalló que fueron separados de su cargo a todas las personas que estaban involucrados en el evento y además a su familia se le proporcionó apoyo psicológico y jurídico. En torno a la Guardia Sanitaria reconoció a su personal por la labor que han emprendido, sin embargo, invitó a la población a convertirse en “guardias ciudadanos” para que entre todos se cuiden.

En su oportunidad, el diputado del PAN, Salvador Pérez Sánchez preguntó sobre las medidas y programas que se han implementado por el tema del suicidio ante la pandemia del COVID-19, cuál es la participación del área de Regulación Sanitaria en materia de los Centros de Adicción, denominados “anexos” y cuáles fueron las consecuencias de que el Estado no se adhiriera al Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

El galeno respondió que no adherirse al INSABI trajo como consecuencia que no bajará la calidad de atención que tiene el Hospital Hidalgo, ya que a este nosocomio llegan personas de diferentes estados de la región; en materia de suicidio respondió que se fortaleció la “Línea Vive 911”, se abrió un chat de Facebook y se implementaron guardias para atender a personas que llegaban en crisis ya que el saber que dieron positivo a COVID-19 le genera a la persona momentos críticos emocionales.

Asimismo, el diputado de Morena, Heder Pedro Guzmán Espejel le cuestionó sobre una adjudicación directa que dio el Comité de Adquisición en el 2019, con el argumento de que era el único proveedor por 31 mdp y en el que se acordó el compromiso de que entregaría un quirófano inteligente, el cual hasta la fecha no ha sido entregado. El congresista le preguntó si la dependencia a su cargo cuenta con personal capacitado para verificar las patentes y así evitar que la adjudicación sea excusa para favorecer a amigos y recomendados.

Piza Jiménez informó que hasta hoy todo está conforme a la ley y no se ha tenido observación alguna, además de que sí existe un equipo asesor que revisa a los proveedores y que por tanto no se ha simulado ninguna compra, por lo que invitó al diputado a que acuda al área administrativa para que analice la información.

Por último, el legislador del PAN, Gustavo Báez Leos subrayó que una de las funciones de los diputados es supervisar el destino del uso de los recursos, por lo que pidió al director del ISSEA informar los gastos realizados y si existe recurso extraordinario para atender la pandemia del COVID-19 y si el gobierno federal ha enviado apoyo económico.

Miguel Ángel Piza Jiménez, respondió que todo el recurso extraordinario es de origen estatal, “los recurso federales son los programados”; el galeno detalló que se tienen 153 mdp asignados, de los cuales se han gastado 20 millones en servicios personales, 58 millones en materiales y suministros, 22 millones en servicios generales, 13 millones en bienes inmuebles, lo que hace un total de 114, “29 mdp se devolverán por que se iban a comprar ventiladores, pero por una gestión que se hizo se entregaron 60 ventiladores”. En torno a la vacuna contra el COVID-19, afirmó que ya se tiene una estrategia y que habrá recurso estatal para la compra de la vacuna, además dijo que en materia de influenza se comprarán 100 mil vacunas extras, las cuales se aplicarán a grupos vulnerables como personal de salud, servicios públicos, seguridad, personas mayores de 60 años, niños menores de 5 años entre otros.

Momentos antes de iniciar con el desahogo de las comparcencias, el diputado Guillermo Alaníz de León, propuso se agregara un punto que turnó el Ejecutivo Estatal, y el cual fue avalado por la unanimidad del Pleno, con el que cual se hará una reasignación del financiamiento al Plan de Movilidad, por 400 millones de pesos para la ejecución del proyecto de flujo continuo en la Avenida Aguascalientes, en el que se construyen distribuidores viales y pasos a desnivel, con el objeto de reducir los tiempos de movilidad.

Al respecto, el legislador Heder Guzmán Espejel, también pidió el uso de la palabra para externar que “mucho se critica al presidente López Obrador, a quien la oposición le señala que los proyectos del nuevo aeropuerto, el tren maya y la refinería de dos bocas, son obras faraónicas que no tienen sentido”; pero recordó que el gobierno del estado ha orientado grandes cantidades del presupuesto a grandes obras viales, cuando la prioridad en este momento es atender a la población más vulnerable ante la crisis sanitaria y económica que enfrentamos. Su voto fue a favor.