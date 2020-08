Wisconsin declara estado de emergencia tras los disturbios por un nuevo caso de hombre negro baleado por la policía | Newsweek México

Tony Evers, gobernador del estado de Wisconsin, declaró este martes el estado de emergencia después de que varios comercios del condado de Kenosha sufrieran saqueos en el marco de los disturbios registrados después de que un hombre negro recibiera siete disparos por la espalda a menos de un agente de policía.

Según la cadena NBC, la orden ejecutiva, emitida el martes por la tarde, conducirá a las agencias estatales a “continuar ayudando a la respuesta estatal”.

En el segundo día consecutivo de protestas, Evers ha desplegado unos 250 agentes de la Guardia Nacional, al mismo tiempo que condenó lo ocurrido y pidió “no permitir que continúe el ciclo de racismo e injusticia sistemático” en el país.

Así, ha aseverado que “no se puede seguir en la senda del daño y la destrucción”.

The ability to exercise First Amendment rights is a critically important part of our democracy and the pursuit of justice. But there remains a line between peaceful assembly and what we saw last night that put individuals, families, and businesses in danger.

— Governor Tony Evers (@GovEvers) August 25, 2020