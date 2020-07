"Si te estás preguntando: ¿qué tipo de empresa debo iniciar?, entonces no estás listo" | Newsweek México

Mark Cuban, el empresario dueño de los Mavericks de Dallas, nos habla de la raza, la robótica y de por qué este es un excelente momento para iniciar una empresa.

Mark Cuban, empresario multimillonario, invitado frecuente de Shark Tank y dueño de los Mavericks de Dallas, nunca ha sido tímido para decir lo que piensa. Recientemente se sentó con Jordan Harbinger, anfitrión del pódcast The Jordan Harbinger Show y colaborador de Newsweek, para compartir su opinión sobre las protestas y el racismo tras el asesinato de George Floyd, cómo ha aprendido duras lecciones sobre el liderazgo, y lo que tiene que hacer Estados Unidos si realmente desea competir económicamente con China. A continuación, presentamos los puntos más importantes, ligeramente editados por cuestiones de claridad:

SUS CONSEJOS PARA LAS EMPRESAS ACTUALES

A todo el mundo le digo lo mismo. Número uno, tienes que ser transparente. Número dos, tienes que ser honesto. Número tres, tienes que ser auténtico. Número cuatro, tienes que hablar. Tienes que comunicarte, pues todo el mundo está asustado. Nadie está seguro de nada. Todo el mundo trabaja con información imperfecta. Tienes que reconocer que, cuando todo el mundo está asustado, la mejor forma de hacerle frente a esto es uniéndonos.

Tú solo querrías hacer negocios con personas que representen las cosas importantes para ti. Y si no cuidas a tus empleados, si no cuidas a tus accionistas, tu marca quedará dañada para siempre. Los jóvenes tendrán que cargar con eso durante décadas. Pienso que esas grandes empresas reconocen la manera en que se presentan, cómo interactúan en la sociedad, cómo trabajaron de abajo hacia arriba, en lugar de hacerlo en la forma tradicional, de arriba abajo, y esto definirá a su marca durante décadas.

GEORGE FLOYD: “LO ÚNICO SORPRENDENTE ES QUE HAYA TARDADO TANTO”

La gente está enojada. Existe un racismo sistémico. Las personas que simplemente han estado en desventaja durante toda su vida y cada día que se levantan; es una preocupación y una incertidumbre a la que tienen que hacer frente, lo cual genera un estrés y una incertidumbre que los obligan a enfrentar un estrés infinito. Están perdiendo a más de 40 millones de personas que se han quedado sin empleo, quién sabe cuántas personas más trabajan menos horas, reciben un salario reducido… Tenemos la pandemia en la que no sabemos con certeza si estamos sanos, y las comunidades minoritarias son las que llevan la peor parte. Existe un importante porcentaje de personas que trabajan en el área de la salud y que forman parte de minorías. Por ello, existe una desproporción en la línea frontal. Simplemente, es muchísimo estrés… Martin Luther King dijo que los disturbios son la voz de los que no tienen voz. La única sorpresa es que haya tardado tanto tiempo.

DREW BREES: “NO TENEMOS DERECHO A JUZGARLO”

En realidad, me siento triste por Drew. De verdad, pienso que trataba de ser positivo. Es difícil no mostrarse insensible en estas circunstancias.

Yo he pasado por eso antes, he dicho algo pensando que iniciaba una conversación legítima sobre la raza. Hice una declaración insensible que pensé que era acertada y honesta, y tuve que aprender de ello.

Pienso que Drew también aprenderá de ello. Pienso que su corazón está en el lugar correcto, pero al ser blanco, no tenemos derecho a juzgarlo.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL TRANSFORMARÁ AL GOBIERNO

En los últimos dos años, he comenzado a decir que, con la inteligencia artificial, podremos comenzar a ver al gobierno más como un servicio. Si tuviéramos políticos que comprendieran la tecnología y hacia dónde se dirige, lo cual es un tema completamente distinto, entonces podrían ver que, conforme se producen avances en la inteligencia artificial, también se producen riesgos, riesgos de sesgos, riesgos de desempeño, riesgos de precisión. Sin embargo, conforme resolvemos estos problemas, la inteligencia artificial como servicio puede reemplazar ese viejo modelo histórico del burócrata indiferente. El burócrata que simplemente se sienta ante su escritorio, sellando cosas todo el día y tratando de hacer cualquier cosa con tal de no trabajar. La tecnología puede comenzar a resolver algunos de esos problemas en el gobierno y hacerlo más ligero, pero logrando que efectivamente haga más y deje más dinero para las personas y los servicios que todos necesitamos.

POR QUÉ ESTE ES UN GRAN MOMENTO PARA INICIAR UNA EMPRESA

Lo más actual, con lo que siempre quieres mantenerte al corriente: robótica, medicina de precisión, inteligencia artificial, estadística; las matemáticas siempre son algo bueno para estudiar en cualquier circunstancia. Sin embargo, pienso que la clave cuando vas a la universidad es simplemente cómo aprender, porque el cambio es lo único que nunca cambia. Pasamos de la etapa previa a la pandemia en enero hasta tratar de comprender el impacto de los virus y si esto va a ocurrir de nuevo. Antes de la pandemia, nunca tuvimos un concepto de trabajar desde casa, y nunca habíamos pensado en “¿Cómo puedo mejorar el audio para Zoom?” Por ello, siempre habrá cambios que generen oportunidades. Y, con suerte, nunca habrá un mejor momento que este para iniciar una empresa. Simplemente, debido a que todo está sometiéndose a esta reconfiguración.

SIGUE APRENDIENDO

Cada vez que surge una nueva tecnología que, en mi opinión, tendrá un impacto, quiero aprenderla. La inteligencia artificial será grande. Por ello, estoy estudiando tutoriales de aprendizaje máquina. Estoy viendo una introducción a las redes neurales en YouTube. Estoy leyendo artículos de investigación sobre el aprendizaje por refuerzo y sobre cómo lograr objetivos y cómo funciona. O sobre redes generativas antagónicas porque es así como hacen esas coloridas gráficas e imágenes. Eso me permite comenzar a invertir en empresas y distinguir entre lo que es real y lo que no tiene sentido. Ya que todo el mundo tiene un elemento de inteligencia artificial en su empresa, pero 99.99 por ciento de ellos no tienen sentido. No puedo distinguir unos de otros si no hago el trabajo. Ahora comienzo a investigar más sobre robótica. Siempre he tenido buenos conocimientos desde el punto de vista del software, pero no desde el aspecto del hardware.

HECHO EN ESTADOS UNIDOS

Si deseamos trasladar los puestos de fabricación del extranjero a Estados Unidos, la única forma en que superaremos a los empleados con sueldos bajos y la falta de interés en el ambiente y en las protecciones ambientales, es hacerlo a través de la robótica. Entonces, se producirá una perturbación debido a ello. La cantidad limitada de fabricación tradicional que se hacía aquí probablemente será desplazada. Debemos comprender qué tipo de empleos podemos crear y cómo podemos hacer crecer el modelo, de manera que, en términos generales, podamos generar muchos más empleos…

Pero si hacemos lo que el gobierno trata de hacer y simplemente recreamos la fabricación de 1985 e imponemos aranceles para proteger a las personas, saldremos perjudicados porque de lo que no se dan cuenta es de que China, Alemania, Rusia, Japón no se han quedado inmóviles con respecto a la robótica. Ellos siguen invirtiendo. Y cada día, China se pregunta “¿Cómo puedo patearle el trasero a Estados Unidos en los negocios?” Y a menos que lo reconozcamos e invirtamos y presionemos como un Estado soberano, vamos a salir perjudicados.

COSAS DE LAS QUE DEBEMOS DESHACERNOS

Patentes generales y licencias. Creo que, en el estado de Luisiana, para poder lavar el cabello tienes que tener una licencia, además de tener la ridícula cantidad de 200 horas de experiencia como aprendiz. Es ridículo. El hecho de que iniciar una empresa no esté a un clic de distancia. En la ciudad de Dallas, si quieres iniciar una empresa, entras en internet, llenas un par de formularios, haces clic en un botón, quizás ingresas tu tarjeta de crédito y pagas 99 dólares. Cosas como esas; es necesario eliminar la fricción de esas cosas. La locura de la concesión de licencias protege a las personas que no necesitan ser protegidas.

LA SUERTE DEL MULTIMILLONARIO

En mi primera empresa, el mercado de valores no era demasiado grande para ese tipo de compañías. Con mi segunda empresa, el mercado de valores era enorme para ese tipo de empresa de internet. Yo no lo planeé. No lo predije, pero ciertamente me beneficié de ello. ¿Podría volverme millonario de nuevo? Por supuesto. Una y otra vez. Lo he hecho muchas veces, pero ¿podría ganar 1,000 millones otra vez? Solo si tengo suerte.

ADIÓS A LOS TRABAJOS DE 9 A 5

Me despidieron porque mis jefes me odiaban debido a que era demasiado beligerante y demasiado agresivo. Simplemente, así eran las cosas. En mis primeros tres empleos nunca dure más de nueve meses… Entonces, supe que tenía que valerme por mí mismo y simplemente no tenía opción. Vivía con seis tipos en un departamento de tres recámaras, y era un momento en el que el desempleo estaba por encima de 10 por ciento en el año en que me gradué de la universidad. Esto se prolongó durante varios años, y no era muy fácil conseguir un trabajo.

CÓMO SER EMPRENDEDOR

Hay personas que nacen para serlo. Yo nací para serlo, y simplemente lo fui. Siempre estaba vendiendo y vendiendo y vendiendo. Y si puedes vender, puedes ser un emprendedor, simplemente tienes que iniciar una empresa de lo que sea que seas bueno vendiendo. Sin embargo, para todos los demás, si tienen una visión, pero están dispuestos a hacer el trabajo para seguir adelante, tiene que ver más con la preparación, y tiene que ver más con invertir el tiempo necesario para adquirir conocimientos… Y la mayoría de las personas no están dispuestas a hacer eso. Así que no es que no todos pueden ser emprendedores. Pero si te estás preguntando “¿qué tipo de empresas debo iniciar?”, entonces no estás listo. “¿Qué crees que deba hacer?”, no estás listo. “¿Estoy listo para iniciar esta empresa?” No estás listo. Si te dices a ti mismo: “Conozco esto mucho mejor que esta empresa, y que esta empresa, y que esta empresa, y si pudiera llegar ahí y obtener tan solo una cuenta”, entonces estás listo.

HECHO EN CHINA

Es posible fabricar en China, pero, aun así, deberíamos hacer todo lo posible por patearles el trasero para que ya no tengamos que hacerlo. Me llegan muchos mensajes de correo electrónico de distintas personas. “Oh, tu presionas a la gente para que fabrique en China”. No, no es así. Todos y cada uno de los productos que he hecho fabricar, he tratado de hacerlos primero en Estados Unidos. Pero ahora que lo que hacemos es distinto, trabajo con esas empresas porque el costo de la robótica va en picada y el software está mejorando. Aún no tenemos toda la destreza manual, por lo que no podemos hacerlo todo. Pero debemos llegar a un punto en el que podamos patearles el trasero. El solo hecho de hacerlo aquí hace que nos resulte más difícil competir a escala global.

ARGUMENTOS DE VENTAS QUE REALMENTE LEE

Si dices en tu historial: “Asistí a la Universidad de Indiana y en mi primer año hice esto, y en mi segundo año me rompí la pierna esquiando. Por ello, no pude hacer aquello”. No. Bórralo. Si dices: “Escribí este paquete de software que no creo que nadie más sea capaz de hacer; este es el problema que resuelve. Estoy en Cincinnati, Ohio. No tengo acceso a muchos recursos. ¿Podrías seguir leyendo y decirme lo que piensas?”, yo sigo leyendo.

POR QUÉ LA ATENCIÓN A LA SALUD DEBERÍA DE SER EL EMPLEO NÚMERO UNO

Porque estamos en medio de una pandemia. Tenemos disturbios y saqueos, y no sabemos cómo va a enlazarse esto con la pandemia. Y hay una gran incertidumbre. Sabemos que más personas van a enfermar, pero nadie habla sobre los servicios de atención a la salud. Existen algunas cosas básicas sobre el hecho de que las personas sean agregadas a la Ley de Atención Sanitaria Asequible. No se habla mucho sobre Medicaid ni de la expansión de Medicaid. Hemos tenido hospitales donde se despide a las personas y que aún no se declaran en quiebra, pero los estamos subsidiando. ¿Cómo deberían ser los hospitales en el futuro? ¿Cómo debería ser la atención a la salud al terminar la pandemia, admitiendo que podríamos enfrentar esto otra vez? Nadie habla lo más mínimo acerca de esto.

“¿CÓMO TE SENTÍAS TODOS LOS DÍAS?”

Imagínate que te pones una gorra de MAGA (“Hacer que Estados Unidos sea grande otra vez”, el lema de Trump), y una camiseta roja de MAGA, y que caminas por el centro de Nueva York, o participas en una de las protestas pacíficas. ¿Te sentirás atemorizado? Aun cuando todas las personas que te rodean sean ciudadanos respetuosos de la ley, ¿te sentirías preocupado? Si entras en una tienda con la misma gorra y la misma camiseta de MAGA, ¿crees que las personas se te quedarán mirando una y otra vez?…

Ahora, imagina que nunca puedes quitarte esa gorra. Imagínate que nunca puedes quitarte esa camiseta y que, sin importar a dónde fuiste ni qué hiciste, siempre te preguntas cómo te mira la gente y si lo único que ve es esa gorra y esa camiseta que dicen “Hacer que Estados Unidos siga siendo grande”. ¿Cómo te sentirías cada día?

Aun así, eso no es tan malo como lo que los afroestadounidenses y otras minorías étnicas tienen que padecer diariamente… No trato de hablar a nombre de las comunidades afroestadounidenses o étnicas; estas tienen líderes para hablar por ellas mismas, pero cuando hablamos de que las personas de raza blanca tienen que hacer un poquito más, al menos para tratar de entenderlo, esto nos da cierto concepto y nos permite comprender que su perspectiva y lo que tienen que padecer y el estrés que sufren son muy diferentes que aquello que nosotros sufrimos.

TRATAR A LAS PERSONAS CON IGUALDAD

Lo que pasamos en los Mavs con respecto al acoso sexual cambió el juego para mí. Aprendí de manera muy dolorosa, pero fue más doloroso para algunas de las mujeres que trabajan allí, que tratar a las personas con igualdad no significa tratarlas igual. Siempre pensé que el concepto de hombre, mujer, blanco, negro, eran más como una ecuación matemática… Los trataría exactamente de la misma manera. Y realmente no me daba cuenta de que las dinámicas de poder son tan distintas que no es posible hacer eso. No es posible, literalmente, tratar a todos igual. Uno tiene que ser capaz de reconocer quiénes son, de dónde provienen, cuáles son los desafíos que enfrentan. Una vez que lo hice, nuestra empresa mejoró mucho, y nuestra directora ejecutiva, Cynthia Marshall, ciertamente me educó mucho más, pero se trata de un aprendizaje gradual.

LA MEJOR PARTE DE SER RICO

No tengo que preocuparme de pagar las cuentas. No podría decirte a cuánto asciende mi factura de electricidad del mes pasado. Probablemente, no querría saberlo con mis hijos. Ya no me estreso por pagar las cuentas, y esa es la mayor diferencia. La gente me pregunta: “Bueno, ¿y cuál es la peor parte de ser multimillonario?”. Ninguna. Total y absolutamente ninguna. He estado en los dos lados, y me han cancelado las tarjetas de crédito; como dije, viví con seis tipos en un departamento de tres recámaras. No tenía dinero. Mis compañeros de habitación y yo íbamos a la tienda a medianoche porque a esa hora bajaban el precio del pollo, y comprábamos nuestras cajas de pollo… Me siento estresado por mis hijos, como cualquier otro padre. Cuando mi hija de 16 años aprendió a conducir y comenzó a hacerlo, cada vez que la puerta del auto se cerraba, me sentía aterrorizado, y esto es algo que el dinero no puede cambiar.

RAZONES PARA ANIMARSE

No hay un mejor momento para iniciar una empresa que este, ya que todas las empresas atraviesan por una reconfiguración mientras volvemos a abrir y averiguamos qué es lo que pasa. Las grandes empresas protegen los negocios que tienen más tiempo en el mercado. Las empresas medianas están haciendo lo mismo. Las empresas pequeñas solo tratan de adaptarse. Si comienzas desde cero, puedes construir un restaurante que ya tenga en cuenta la distancia social, los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, y todo lo demás. Si comienzas una empresa de servicios, puedes iniciar trabajando desde casa y estar tranquilo porque la gente ya se ha acostumbrado a usar Zoom. No tienes que encontrar tu primera oficina. Así que hay muchas ventajas.

Y las protestas y los disturbios nos dan un pequeño indicio de que quizás estemos avanzando. De que quizás esta vez escucharemos, y por ello he tratado de hablar claramente. Trato de participar en la comunidad de las minorías, de asistir a eventos, de adquirir empresas que sean propiedad de personas afroestadounidenses o de miembros de minorías. Trato de ayudar a cualquier empresa que haya sido saqueada o que haya sufrido algún impacto. Pero, en particular, a aquellas personas que en este momento están en mayor desventaja. He estado tratando de relacionarme y ayudar.

Jordan Harbinger es colaborador de Newsweek y anfitrión del pódcast The Jordan Harbinger Show, donde analiza los libros de reglas de los escritores, emprendedores y artistas más exitosos del mundo. Escucha la entrevista completa con Mark Cuban en www.jordanharbinger.com.

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek