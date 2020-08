El muro va, Corte Suprema rechaza petición para frenar los 2.5 mil mdd del Pentágono para su construcción | Newsweek México

La Corte Suprema de Estados Unidos declinó impedir que la administración del presidente Donald Trump use 2.5 mil millones de dólares en fondos del Pentágono para la construcción del muro en la frontera con México.

El máximo tribunal rechazó la solicitud de los grupos Club Sierra y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) que pedían a los jueces que levantaran una orden de julio de 2019 que permitía al gobierno continuar con la construcción en espera de las apelaciones.

Esto luego de que un tribunal federal calificó como ilegal el uso de los fondos del Departamento de Defensa para la construcción del muro, ya que la administración no tiene la facultad de desviar los recursos sin autorización del Congreso.

Este viernes el fallo fue de 5 votos contra 4, la mayoría representada por conservadores.

Every lower court to consider the question has ruled President Trump’s border wall illegal, and the Supreme Court’s temporary order does not decide the case.

We’ll be back before the Supreme Court soon to put a stop to Trump’s xenophobic border wall once and for all.

— ACLU (@ACLU) July 31, 2020