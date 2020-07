Demócratas ven politización y distracción de la pandemia en reunión AMLO-Trump | Newsweek México

Congresistas demócratas señalaron que la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la capital estadounidense fue una decisión para politizar las relaciones entre México y Estados Unidos y una distracción en medio de la epidemia de COVID-19, mientras que el equipo de Donald Trump usó el discurso del mandatario mexicano para promocionarse electoralmente en Twitter.

El Caucus Hispano en el Congreso, organización de 38 legisladores demócratas cuyo objetivo es darle voz a la población hispana y fomentar una agenda incluyente, aseguró que la reunión con el presidente López Obrador “distrae la atención sobre lo que realmente es urgente. En este momento, el foco debería estar en el mal manejo que se ha hecho de la pandemia, especialmente la crisis en Texas y Arizona, estados con una población Latina muy importante”, informó.

Después de las críticas al presidente Trump por invitar a López Obrador en medio de la pandemia, los medios estadounidenses tocaron poco el asunto. Ninguno de los principales diarios de circulación nacional publicó el asunto en su portada. La mente de los estadounidenses está en la pandemia, en una decisión de la Suprema Corte en la que se permite no dar métodos anticonceptivos alegando creencias religiosas y en la contienda presidencial.

Los comentarios tanto de grupos demócratas como republicanos sobre la visita fueron previos y durante la estancia de López Obrador en Washington DC, posteriormente, el foco regresó a los asuntos locales.

La legisladora que encabeza el Comité Nacional Republicano, Ronna McDaniel, dijo que las declaraciones de los demócratas sobre la visita del presidente mexicano eran una vergüenza. “Todos deberíamos estar orgullosos de las relaciones de estos dos líderes (en referencia a Trump y AMLO) para manejar asuntos tan delicados como el coronavirus y el tratado comercial, los cuales han enfrentado de manera justa y exitosa”.

La reunión era para que por fin se conocieran y pudieran sentarse a trabajar en una reunión uno a uno sobre todo un conjunto de asuntos importantes, declaró a Fox News la legisladora quien también es sobrina del senador Mitt Romney y nieta del ex gobernador de Michigan George Romney.

El congresista demócrata Raul M. Grijalva, dijo que Trump llegó a la Presidencia calificando a los mexicanos como delincuentes, traficantes de drogas y violadores, por lo que lamentó la visita del presidente mexicano.

“AMLO se ha convertido en nada más que el colaborador de Trump y ha ejecutado voluntariamente el plan de Trump al otro lado de la frontera”, declaró el legislador.

“Esta es una bofetada para los mexicanos, los mexicoamericanos y todos los migrantes que viven en la frontera de los Estados Unidos en suelo mexicano y que luchan por sus vidas mientras esperan su oportunidad de asilo en los Estados Unidos”, insistió el congresista del Distrito de Arizona.

En tanto, el legislador demócrata Chuy García se dijo sorprendido por las palabras de agradecimiento de López Obrador a Trump considerando los “ataques” del presidente estadounidense hacia la comunidad mexicana.

“El presidente Trump ha insultado y atacado a México y a los mexicoamericanos durante años. Es difícil creer que el presidente López Obrador se esté enamorando de él … Parece que ambos necesitaban una distracción”, dijo el congresista de Chicago sobre la reunión de ambos mandatarios.

“Pres. Trump has insulted and attacked Mexico & Mexican Americans for years now. It’s hard to believe that Pres. Lopez Obrador is falling for it… It seems that both of them had a need for a distraction” pic.twitter.com/twj2xbXVbK

. @RepChuyGarcia on the relationship between the U.S. & Mexican presidents:

El equipo de campaña de Donald Trump usó parte del discurso que el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció en su visita a la Casa Blanca, para promocionar al mandatario estadounidense.

La cuenta oficial en español que la campaña usa para la población hispana respondió a las críticas que hizo su adversario, el candidato presidencial demócrata y exvicepresidente, Joe Biden, quien señaló a Trump de “propagar el racismo” contra la comunidad latina.

“Necesitamos trabajar en asociación con México. Necesitamos restaurar la dignidad y la humanidad en nuestro sistema de inmigración. Eso es lo que haré como presidente”, prometió Biden en un tuit.

Sin embargo, el equipo de campaña de Trump colocó un fragmento del discurso donde López Obrador le agradece al presidente de Estados Unidos la “comprensión y respeto” hacia los mexicanos.

“De hecho, Joe, mientras tú llevas décadas haciendo promesas vacías a los hispanos, el Presidente Trump le ha cumplido a nuestra comunidad”, respondió la cuenta de campaña.

Actually Joe, while you’ve spent decades making empty promises to Hispanics, President Trump has actually delivered for our community.

That’s why President López Obrador said today that @realDonaldTrump has treated Mexicans with “understanding” and “respect.” https://t.co/QINiFxxPZ3 pic.twitter.com/qadIKZ85At

— Equipo Trump – Text VAMOS to 88022 (@EquipoTrump) July 8, 2020