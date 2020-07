Joe Biden recuerda que Trump insultó a migrantes mexicanos en su campaña de 2016 | Newsweek México

Joe Biden publicó este miércoles un mensaje en el que recordó que Donald Trump llamó “violadores” a los mexicanos.

“Trump lanzó su campaña de 2016 llamando violadores a los mexicanos”, escribió el candidato demócrata en su cuenta de Twitter, también dijo que Trump ha “propagado el racismo contra nuestra comunidad latina”.

Biden hizo referencia a una declaración que el republicano hizo en 2016 cuando buscaba la presidencia de Estados Unidos : “cuando México envía a su gente, no envían a la mejor”.

“Mandan gente con muchos problemas, y ellos nos traen problemas a nosotros. Traen drogas, traen crimen, son violadores. Y algunos, asumo, son buenas personas”,dijo el entonces candidato.

Biden, que busca competirá en las elecciones este 2020, dijo que se debe trabajar en sociedad con México, además que se necesita “restaurar la dignidad y la humanidad en nuestro sistema de inmigración” y aseguró que será una de sus acciones como presidente.

El mensaje, publicado en su cuenta de Twitter, se da en el marco de la visita del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a la Casa Blanca, donde el tema principal fue la ratificación del T-MEC.

Trump launched his 2016 campaign by calling Mexicans rapists.

He's spread racism against our Latino community ever since.

We need to work in partnership with Mexico.

We need to restore dignity and humanity to our immigration system.

That's what I'll do as President.

