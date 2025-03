El telescopio espacial europeo Gaia, que revolucionó el conocimiento de la Vía Láctea, quedó fuera de servicio este jueves 27 de marzo, tras una larga vida de descubrimientos que alimentarán las investigaciones de los astrónomos durante décadas.

Lanzado el 19 de diciembre de 2013 por la Agencia Espacial Europea (ESA), Gaia realizó sus observaciones desde una órbita estable a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, en el punto de Lagrange L2.

Para evitar que, una vez inactivo, amenace a otros instrumentos que trabajan en ese lugar, como los telescopios espaciales James Webb y Euclid, los ingenieros de la Agencia Espacial Europea enviaron este jueves las últimas órdenes a Gaia.

Sus motores recibieron la orden de impulsarlo a una “órbita de retiro” alrededor del Sol, con la garantía de que permanecerá al menos a 10 millones de kilómetros de la Tierra durante los próximos 100 años.

Gaia permitió elaborar un catálogo de más de 1,800 millones de estrellas, cuyas posiciones, características y movimientos revelan su historia. Un estudio del año pasado identificó dos grupos de estrellas primitivas, en el corazón de la galaxia, que habrían dado origen a su formación hace más de 12,000 millones de años.

Los astrónomos también descubrieron que luego creció y aumentó absorbiendo otras galaxias, incluida una llamada Gaia-Encelado, hace 10,000 millones de años. Y que sigue creciendo, desgarrando lentamente hasta el día de hoy la galaxia enana de Sagitario. Los expertos comprenden ahora mejor cómo se distribuye la materia en la Vía Láctea, que cuenta con al menos 100,000 millones de estrellas.

Today we say goodbye to ESA’s Milky Way-mapper Gaia! The @ESAGaia spacecraft has completed its sky-scanning and will be switched off this morning. pic.twitter.com/rOWpG8j1vB

— ESA Operations (@esaoperations) March 27, 2025