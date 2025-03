El cineasta palestino Hamdan Ballal, uno de los autores del documental No other land, que ganó un premio Óscar el mes pasado, fue liberado este martes 25 de marzo por las fuerzas de seguridad israelíes, confirmó en la red X (antes Twitter) Yuval Abraham, periodista y también responsable del largometraje.

“Agredieron y golpearon a Hamdan, no lo asesinaron. Está herido y detenido en una comisaría de un asentamiento. Aún no han permitido que su abogado hable con él, así que no sabemos más”, escribió Abraham durante la madrugada. Horas después, en punto de las 6:50 horas, actualizó en X la situación del codirector: “Después de que lo esposaron toda la noche y golpearon en una base militar, ahora está libre y a punto de regresar a casa con su familia”.

En tanto, el activista y director palestino, Basel Adra, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en donde se observa a Hamdan Ballal recibir atención médica y con algunas manchas de sangre en su playera, acompañado del siguiente mensaje:

After being handcuffed all night and beaten in a military base, Hamdan Ballal is now free and is about to go home to his family.

