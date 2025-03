El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a captar la atención mediática al restablecer en la Oficina Oval su famoso botón rojo, un artefacto que durante su primer mandato generó fascinación y especulación. Aunque muchos lo asociaban con el poder nuclear, el botón tiene un propósito mucho más mundano: pedir una Coca-Cola Light.

Durante una entrevista con la presentadora de Fox News, Laura Ingraham, Trump ofreció un recorrido privado por la Oficina Oval. En medio de conversaciones sobre la decoración, pinturas doradas y críticas hacia su predecesor Joe Biden, el expresidente mostró orgullosamente el polémico botón.

— “¿Dónde está el botón de Coca-Cola?”, preguntó Ingraham, recordando el artefacto que Trump utilizaba para solicitar su bebida favorita al personal de la Casa Blanca.

— “Está aquí mismo”, respondió Trump mientras presionaba el botón rojo. Con su habitual estilo provocador, añadió: “Todos creen que esa es la bomba nuclear… todos creen que esa es la bomba nuclear. Dicen que si presiono esto, es el fin del mundo“. Luego, con una pausa dramática, concluyó: “pero no parece funcionar de esa manera”.

Trump reinstated the Diet Coke red button in the Oval Office.

“Everyone thinks that’s the nuclear button.” pic.twitter.com/zWggEQMsOq

— Clash Report (@clashreport) March 20, 2025