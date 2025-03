La boxeadora argelina Imane Khelif, campeona olímpica en París 2024 y objeto de acusaciones por su género, declaró este miércoles que su objetivo son los Juegos de Los Ángeles 2028 y que no se dejará intimidar por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Voy a responderles de manera directa: el presidente de Estados Unidos ha publicado un decreto sobre la política de los transgénero en Estados Unidos. Yo no soy transgénero, no me afecta y no me intimida”, declaró la boxeadora a la cadena británica ITV News.