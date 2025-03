El tráfico ferroviario en la Estación del Norte de París, la más transitada de Francia, quedó completamente suspendido el viernes tras el hallazgo de un obús de la Segunda Guerra Mundial en las inmediaciones de la capital.

Este hallazgo provocó la paralización total de los trenes de alta velocidad, Eurostar y otras líneas en esta estación clave, que en 2023 registró más de 226 millones de pasajeros y un flujo diario de 700,000 usuarios, según la SNCF.

Los servicios de Eurostar, que conectan París con Londres, Bélgica, Alemania y Países Bajos, fueron desviados a Marne-la-Vallée, al este de la ciudad.

Asimismo, los trenes con destino a Lille, Dunkerque y Valenciennes partieron desde la Estación de Lyon, en el sur de París.

La SNCF informó que el tráfico solo se reanudará al finalizar las operaciones de desminado, coordinadas por la prefectura de policía de París.

El explosivo, hallado durante trabajos de mantenimiento a 2,5 kilómetros de la Estación del Norte, pesaba aproximadamente 500 kilos, según fuentes cercanas al caso.

