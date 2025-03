La superestrella colombiana Shakira ha cancelado su segundo concierto en Santiago de Chile, programado para la noche del lunes, debido a problemas persistentes con el montaje del escenario. La noticia fue confirmada por la productora Fénix, responsable de la infraestructura del evento.

¿POR QUÉ SE CANCELÓ EL CONCIERTO DE SHAKIRA EN CHILE?

El show, que formaba parte de la gira “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”, estaba programado para realizarse en el Estadio Nacional de Santiago. Sin embargo, la inestabilidad del suelo impidió la instalación segura del escenario, el cual pesa 62 toneladas.

Shakira expresó su tristeza en redes sociales con un mensaje para sus fans chilenos:

“El tour de ‘Las mujeres ya no lloran’ es la gira más grande de mi carrera, pero el piso no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, mis fans y la mía propia. Tengo el corazón partido en mil pedazos por no poder cantar para ustedes”.

¿SE REPROGRAMARÁ EL CONCIERTO?

Hasta el momento, no se ha anunciado una nueva fecha para los conciertos cancelados en Chile. La productora aseguró que trabaja para reprogramar el evento lo antes posible, pero no se ha confirmado una solución definitiva.

UNA GIRA QUE YA ES UNA ANTOLOGÍA DE PROBLEMAS

No es la primera vez que la gira “Las Mujeres Ya No Lloran” enfrenta dificultades. La artista ya había aplazado un show en Colombia debido a inconvenientes con el techo del escenario y también reprogramó una fecha en Perú por problemas de salud.

A pesar de este inconveniente, la gira de Shakira continuará con presentaciones en Buenos Aires, para luego seguir en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, antes de seguir por urbes de Estados Unidos y Canadá. N

