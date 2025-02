El Instituto Estatal Electoral (IEE) levantó por lo menos 6 prevenciones a los poderes Legislativo y Judicial, por no cumplir con la paridad de género que, según la legislación, debían cumplir las listas de las personas candidatas para los cargos a elección del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación.

Clara Beatriz Jiménez, consejera presidenta del IEE, precisó que será este viernes 28 de febrero cuando se conozcan más detalles al respecto, concretamente, el listado de las candidaturas postuladas al cargo de magistraturas y personas juzgadoras.

Cabe mencionar que los poderes a los que se les hizo las prevenciones, tuvieron como plazo desde el momento de la notificación, hasta el último día de febrero para cumplir con la paridad.

“Ya hicimos las prevenciones a los poderes y está en proceso de cumplimiento. Cuando no haya el número suficiente de mujeres es cuando los requerimos; si no me equivoco fueron 6 casos, pero el 28 de febrero se los platicaremos mejor” concluyó.