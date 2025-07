La primera vez que se subió a su auto, Vanessa iba llorando.

No con escándalo, sino que era de ese llanto silencioso que es más fácil de ignorar si uno se concentra en mirar por la ventana. Él no preguntó nada. Bajó la música, ofreció un kleenex y soltó: “¿Quiere que le ponga silencio al viaje o prefiere alguna música en especial?”

Ella rió entre lágrimas.

“No lo sé todavía.”

Y así empezó todo.

La aplicación decía “trayecto de 21 minutos”, pero algo en el tono de su voz, en cómo no forzaba la conversación pero tampoco era indiferente, hizo que esos minutos se sintieran como una pausa en medio del desastre. Antes de llegar, le dijo con suavidad: “Si alguna vez necesita que alguien la lleve y la traiga con calma, mándeme mensaje. Aunque sea solo para respirar en paz un ratito.”

No era un ofrecimiento galante. Era humano.

De esos que ya no se escuchan.

Se llamaba Marcos.

Conductor de Uber desde hacía seis años, pero antes había sido fotógrafo, vendedor, barista, editor freelance. Había vivido en Argentina y luego en Guadalajara. Tenía 37 años y el tipo de tranquilidad que no se compra: la que se construye a punta de tropiezos y elecciones difíciles.

Ella le escribió una semana después.

No porque no supiera moverse por la ciudad, sino porque no quería hacerlo sola.

Empezaron a coincidir tres, cuatro veces por semana.

A veces hablaban de lo que pasaba en la calle, a veces del clima, a veces de lo que soñaban y no se atrevían a contarle a nadie más.

Él tenía una manera curiosa de observar las cosas: podía narrar la historia de una persona por cómo bajaba del camión, o adivinar qué canción sonaba en un coche sin necesidad de escucharla. Le enseñó que los árboles bailaban si uno los miraba el tiempo suficiente. Que los taxistas viejos tenían los mejores mapas mentales de la ciudad. Que el cielo tenía humor.

Ella, en cambio, le enseñó a reconocer las emociones en el tono de voz, a confiar en el valor de los silencios. Le compartía fragmentos de libros que lo dejaban pensando todo el día. Se recomendaban canciones. Le decía, bromeando, que si un día se perdían juntos, él podía manejar y ella llevar las playlists.

No hablaban de la diferencia de edad.

No porque la negaran, sino porque no parecía importar.

A ella, a veces, le costaba entender cómo alguien que parecía haber visto tanto podía seguir encontrando belleza en lo mínimo. Él, por su parte, no podía creer cómo alguien que hablaba tan rápido podía tener una mirada tan melancólica.

Nunca se dijeron lo que sentían con todas sus letras.

Pero estaba en los gestos.

En cómo ella dejaba siempre el termo con café para que él lo usara al día siguiente.

En cómo él ajustaba la ruta para que ella nunca se sintiera apurada.

En las veces que se esperaban sin reloj.

Una vez, durante un trayecto corto, ella le preguntó:

“¿Crees que hay gente que está destinada a encontrarse en esta vida, aunque sea de formas raras?”

Y él, sin mirarla, solo dijo:

“Yo creo que hay caminos que se cruzan para recordarte que todavía no lo has visto todo.”

No fue un flechazo. No fue película.

Fue la suma de instantes que parecen normales hasta que te das cuenta de que te están cambiando por dentro.

Ella solía pensar que lo importante estaba al final del viaje.

Ahora sabe que, a veces, el trayecto es todo.

Y aunque no sabe qué nombre ponerle a lo que tienen, le gusta pensarlo así:

como una historia escrita con señales de tránsito, con mapas invisibles, con canciones compartidas en el tablero de un coche.

Una historia donde un día cualquiera —lunes por la mañana, semáforo en rojo, ojos hinchados— se convirtió, sin saberlo, en el inicio de algo que nadie vio venir.

Ni siquiera ellos.