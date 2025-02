Daniel Gutiérrez Ruvalcaba, Fiscal Especializado en Delitos Electorales del Estado de Aguascalientes, descartó por el momento dejar su cargo al frente de dicha instancia, pese a haber obtenido la séptima calificación más alta la evaluación técnica-jurídica que aplicó el Consejo de la Judicatura Estatal a las y los aspirantes a magistrados y jueces.

Inicialmente, el fiscal argumentó que aún no se define si podrá contender en la elección judicial, por lo que no es momento para tomar tal decisión. Además, aseguró que no existe ningún reglamento o marco legal que le impida participar en el proceso mientras sigue desempeñando sus funciones.

“No hay ninguna ley ni reglamento en la convocatoria, ni en la constitución, ni en los reglamentos electorales, que obliguen a renunciar. Hay una figura que se llama excusa y se usa en posibles conflictos de interés, sin embargo, seré responsable y tomaré la mejor decisión para la democracia de nuestro estado y la estabilidad de las instituciones electorales” declaró.

Sin embargo, Gutiérrez Ruvalcaba tampoco descartó la posibilidad de renunciar en caso de resultar beneficiado en la evaluación de perfiles, en la que los méritos académicos tienen un valor de 40 puntos, los méritos de experiencia profesional 30 puntos y la honestidad y fama pública 30 puntos.

“He manifestado la intención de participar en el proceso electoral y ya pasamos la etapa de los exámenes, ya estamos en las últimas etapas. No sé aún si me van a beneficiar con la candidatura o no y será entonces cuando tomaré la decisión de seguir con mi encargo o no” adelantó.

Cabe mencionar que las seis mejores calificaciones para cada cargo, por género, pasarán a la siguiente etapa del proceso. Según la calificación, los Comités enlistarán hasta cuatro personas -dos hombres y dos mujeres- que hayan acreditado los requisitos y logrado las mejores evaluaciones para cada cargo.