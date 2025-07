El Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC) se encuentra en proceso de organización para los festejos del 450 aniversario de la ciudad de Aguascalientes, con actividades que, según el director de la dependencia, Iván Sánchez Nájera, se desarrollarán no únicamente durante octubre, sino a lo largo de todo el año.

“Lo primero que te puedo adelantar es que se está buscando que la celebración no se agote al mes de octubre. No solo es una celebración cultural o artística, también tiene que ver con el desarrollo urbano, con la planeación”, señaló.

De acuerdo con el funcionario, los eventos buscarán descentralizarse y alcanzar distintos puntos del municipio. Habrá distintas actividades en música, teatro, danza, cine y artes plásticas, con participación tanto de artistas locales como de invitados nacionales e internacionales.

“Estamos preparando un foro cultural más grande, con artistas de mayor trayectoria, pero también que vaya a las plazas principales, a las comunidades (…) estamos haciendo un esfuerzo de convocatoria para que no haya una compañía representativa, no haya un ensamble, no haya una escuela que se quede fuera de la celebración del 450. Es una celebración de todas y todos los aguascalentenses”, agregó.