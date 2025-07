A más de dos meses de que autoridades municipales anunciaran el inicio de los peritajes para definir el futuro de La Pona, aún no existe un avalúo oficial que permita avanzar con las negociaciones o decisiones definitivas sobre su destino.

El presidente municipal, Leonardo Montañez Castro, afirmó que los trabajos continúan y que es la Secretaría General de Gobierno la encargada de coordinar el proceso. Además, aseguró que están por obtener información puntual y que se analiza con qué predios cuenta el municipio, en caso de que sea necesario recurrir a una permuta.

Por otro lado, respondió a los señalamientos por parte de colectivos donde denuncian presuntas intimidaciones por parte de elementos policiacos, negando tales acusaciones.

“Fíjense que no, incluso yo he estado ahí con ellos. Personalmente he acudido cuando están los campamentos, y algo que me han pedido es: ‘Oiga, si están aquí, gracias, porque están al pendiente. Imaginen si estaban quedándose ahí de noche, entonces teníamos que garantizar su integridad y su resguardo”, señaló.