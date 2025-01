Hasta el momento, ningún inversionista interesado en llevar a cabo sus proyectos en Aguascalientes, ha argumentado la reforma federal al Poder Judicial para frenarlos, informó Esaú Garza de Vega, secretario de desarrollo económico, ciencia y tecnología del gobierno estatal.

“No hemos tenido un mayor impacto al día de hoy. Los empresarios con los que hemos estado interactuando, o los que están evaluando, hasta el momento no nos han espesado que ello haya sido o esté siendo un factor para no llevar a cabo una inversión, al menos es algo que no nos han dicho” expresó.