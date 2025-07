Ante la percepción de que casarse por la iglesia representa un gasto elevado, el vocero de la Diócesis de Aguascalientes, Rogelio Pedroza González, aseguró que esta idea es errónea, argumentando que los costos por casarse en una parroquia son considerablemente menores a comparación de otros gastos relacionados con una boda.

“En la Iglesia, no, no es cierto. Yo creo que eso es falso. Porque ya si vemos los costos para un salón, es muchísimo más alto que en la parroquia. O sea, en la parroquia, de hecho, muchos párrocos, si un fiel no tiene, pueden incluso ni cobrar. O sea, depende de cómo se maneje el tema”, apuntó.