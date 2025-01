El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, aseguró que con la salida de Carlos Zamarripa Aguirre de la Fiscalía General de Guanajuato, es necesaria una renovación completa en la institución, por las fallas que, asegura, tiene en la procuración de justicia.

En entrevista, reconoció que en estos meses pese a que pidieron reuniones con el ex Fiscal de la Región C, Navigio Agustín Gallardo Romero, nunca se concretaron.

Navigio y otros funcionarios de la dependencia se habrían jubilado también a la salida de Zamarripa.

El primero de enero, fue nombrada como Fiscal provisional Zuce Anastacia Hernández Martínez por la gobernadora. En tanto el Congreso Local ya inició el proceso de selección para el nuevo titular de la dependencia.

“Es muy difícil que una persona cambie. Se necesita hacer una especie de reingeniería y administración, se tienen que renovar a muchos funcionarios de la Fiscalía”.

Recordó que el primero que salió fue Navigio, a la par de Zamarripa. Tenía 15 años en la dependencia.

“Nosotros quisimos platicar con él (Navigio) pero nunca lo pudimos ver en estos tres meses. Por fortuna siempre mandaba gente gente la reuniones de seguridad que tenemos y siempre ha estado una persona de Fiscalía”.

Indicó que van a invitar al nuevo procurador de la región, pero es necesario hacer un renovación de la dependencia.

“Nosotros pusimos a disposición a cientos de personas en estos tres meses y no muchas veces no las procesan. Y la última vez que entregamos una persona de las malas, nos dijeron que el expediente no estaba completo y tenía ya cuatro veces que lo metían a la cárcel por varios delitos. Y decían “deben de soltarlo porque el expediente no está completo”.

El alcalde recalcó que no creen que con el cambio de una sola mujer o hombre sea la solución.

“Creemos que se deben hacer más cambios y tener otra forma de impartir justicia”.

Recordó que la Fiscalía ha retrasado las órdenes para revisar casa donde se cometen delitos y eso hace que cuando lleguen ya no hay nada.

“Esto también pasa por las filtraciones que hay, y pues nunca vamos a agarrar a nadie”, finalizó.