Entrevistamos a Andrea Ferraresi en Miami, durante la presentación de la nueva Panigale Tricolore. Ferraresi combina la dirección del departamento de Estrategia de Producto Mercado y el Centro Stile de Ducati con el objetivo final de crear la asociación de Ducati con el exitoso concepto “Made in Italy”.

No es habitual que un ejecutivo de una multinacional aglutine dos responsabilidades tan diversas como la estrategia y el diseño de la compañía. Así que la primera pregunta es obligada: Andrea, ¿en qué consiste tu trabajo como director de Estrategia y del Centro Stile de Ducati?

Básicamente, me ocupo de todo el proyecto antes de que pase a la fase del desarrollo de una motocicleta que es cometido del departamento de I+D. En primer lugar, decidimos qué productos deberíamos incluir en nuestra gama de modelos y valoramos si debemos entrar o salir de un segmento determinado. Esta tarea sería cometido del departamento de Estrategia de Producto y de Mercado. Una vez determinado, comenzamos a definir el producto y qué tipo de tecnología debe utilizar, para, a continuación, diseñar la motocicleta en el Centro Stile, del que soy responsable. Finalmente, le pasamos el proyecto a nuestros ingenieros del departamento de I+D para que la desarrollen.

¿Cómo encuentras la inspiración para buscar y encontrar un producto que pueda ser interesante para el cliente?

Hacemos algunas investigaciones de mercado, pero no muchas. Eso sí, recibimos mucho feedback de nuestras filiales nacionales: Reino Unido, Estados Unidos, China… En Ducati pensamos que podemos marcar tendencia y guiar a los clientes. Estamos convencidos de que somos capaces entender lo que quiere el comprador, anticiparnos a lo que desea. Creo que lo más importante es tener los ojos bien abiertos.

DUCATI EN EL MOTOCROSS

¿Eres responsable de todas las nuevas motocicletas de motocross?

Sí. Responsable de la decisión de entrar en este segmento y responsable de la definición de los productos y su contenido: potencia, peso, etc. Definimos los objetivos, aunque, después, es el equipo de I+D el encargado de desarrollar el producto.

¿Y el programa de motocicletas eléctricas depende de ti de alguna manera?

Sí, pero no en competición, que es cometido de Ducati Corsa. Aunque en Ducati estamos muy involucrados con la división deportiva y mantenemos una estrecha comunicación.

¿Por qué decidieron entrar en motocross? ¿Tuvo algo que ver los problemas de KTM?

No, no. No influyó para nada. Decidimos probar porque es un mercado pequeño, pero interesante. Especialmente, en los Estados Unidos, Sur de Europa y Australia es un sector muy atractivo. Decidimos entrar para ampliar nuestra base de clientes atrayendo a clientes más jóvenes. El motocross y el off-road, en general, lo practican motociclistas jóvenes y en forma.

EL VÍNCULO CON EL GRUPO

¿Mantienen comunicación fluida con el Volkswagen con Audi? ¿Se sienten parte del Grupo?

Tenemos mucha comunicación con ellos. Hacemos mucho networking. Aunque hay que entender que los autos y motos son productos muy diferentes. Lo que más nos ayuda es compartir las opiniones de los clientes con orientación deportiva. Tener feedback de los compradores de Porsche, Lamborghini, Bentley o Audi es extremadamente importante, así que hacemos muchas cosas en común con ellos. De hecho, yo pasé algunos años trabajando para Audi aquí en la oficina regional en Miami.

¿Qué te parece esta foto de Jorge Martín? [se ve a Jorge inclinando]

Jorge es un maestro en este tipo de manejo en el que inclinas el cuerpo y no tanto la motocicleta. Es lo que llamamos el estilo moderno. Y, por supuesto, esto es posible gracias al rendimiento del neumático. Que mejora cada año.

ESTILO MODERNO

¿Cómo ha cambiado ese estilo moderno de manejo la forma en que diseñan las motos?

Mucho. La aerodinámica y la ergonomía son cada vez más importantes. En la séptima generación de la Panigale hemos hecho un enorme trabajo en ambos campos. Hemos mejorado el rendimiento en términos de coeficiente de penetración de la motocicleta. Hemos optimizado la refrigeración desde el punto de vista aerodinámico. En cuanto a la ergonomía, debido a este estilo de conducción moderno, tienes que cuidar mucho el ancho de la motocicleta. Debe ser muy estrecha entre las piernas y cuidar la forma del tanque de combustible. Porque el piloto suele inclinarse mucho hacia afuera. Así que tienen que encontrar la superficie adecuada para apoyar el antebrazo en el tanque de gasolina.

¿Cambia la forma del tanque según los circuitos?

No, cambia según el gusto del piloto. Pero además cambia por dos razones. Una razón es, como te he mencionado, el estilo de manejo. La otra es para mantener el combustible cerca del centro de gravedad. Así que lo que se ve en primera instancia no es el tanque real, sino una cubierta. El combustible está debajo del asiento, cerca del centro de gravedad.

¿Qué es más difícil? ¿Diseñar una moto de motocross o una de calle?

Sin duda la de motocross. Es más difícil porque la ergonomía en una moto de motocross es fundamental, mucho más que en una de carretera. Además, no puedes tocar nada. Hasta que el tester no dice que está perfecta, nada está hecho. Una vez logrado, solo tienes que trabajar pequeños detalles, como el ajuste de los guardabarros delantero y trasero o la placa del número.

Por otra parte, una Ducati es una Ducati, una Honda es una Honda. Así que la moto debe ser reconocible. Es muy, pero muy difícil encontrar dónde colocar detalles de diseño en esta motocicleta, ya que todo está dominado por el rendimiento.

EL FUTURO Y EL PROBLEMA ARANCELARIO

Pensando en el futuro, ¿dónde ves la mayor posibilidad de crecimiento para Ducati? ¿En África? ¿En América Latina?

Pensamos que aquí en Estamos Unidos todavía hay un gran potencial. Vendemos alrededor de 10,000 motocicletas al año, lo cual no es mucho para un mercado tan grande.

También vemos que hay espacio para una recuperación en el mercado chino, que cayó dramáticamente el año pasado.

Estoy muy pendiente de India. Tengo curiosidad por ver qué pasará, porque los indios son personas extremadamente deportivas. Les encantan las carreras, la competición, pero en este momento están enfocados únicamente en la gama baja. Aunque llevamos allí varios años todavía no hemos visto el desarrollo del segmento de moto de gama alta que esperamos. Pero debería eclosionar porque son apasionados de las motocicletas, en general, y de las motos deportivas, en particular.

Estamos viendo un debate sobre aranceles a productos extranjeros en Estados Unidos. ¿Ves alguna solución en el futuro cercano o necesitamos esperar?

Necesitamos esperar a ver qué pasa. Es evidente que, para nosotros, será un verdadero problema tener aranceles aquí en Estados Unidos. Pero debemos esperar. En este sentido, a corto plazo no estaríamos pensando en establecernos aquí y producir motocicletas aquí, porque el “Made in Italy” es uno de nuestros valores de marca más importantes. Así que esperemos a ver qué sucede. Confiemos en que no haya aranceles en las motocicletas europeas.

FICHA TÉCNICA

¿Nacionalidad? Italiana. 100 %, de pura cepa.

¿Lugar de nacimiento? En un pequeño lugar llamado Mirandola, cerca de Módena.

¿Edad? 56 años.

¿Estudios? Ingeniería aeroespacial en Pisa. Mi proyecto final lo realicé, en colaboración con Ferrari, sobre aerodinámica de autos.

¿Cuál fue tu primer trabajo? Ingeniero mecánico en el campo del diseño mecánico.

¿Cuándo te uniste a Ducati? En el año 2000, hace 24 años. Empecé como gerente de proyectos, primero en el departamento de I+D. En 2005, me pidieron que dirigiera el Centro de Diseño y que estableciera un proceso diferente en la forma en que diseñábamos las motos en ese momento.

¿Cuándo crees que terminarás tu carrera? Todavía me quedan 10 años de trabajo, pero creo que terminaré mi carrera en Ducati.

¿Un lugar para vivir? Mi ciudad favorita es Florencia.

¿Un lugar para trabajar? Milán es la ciudad más internacional que tenemos en Italia, así que es un lugar perfecto para hacer negocios.

¿Un lugar para vacacionar? Estoy enamorado de Australia. Estuve allí hace muchos años. Quiero volver lo antes posible.

¿Cuál es tu comida favorita? Bistecca alla Fiorentina.

¿Y tu bebida favorita? Vino tinto.

¿E-book? Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez.

¿Una película? Hay una película italiana poco conocida de la que estoy enamorado. Se titula La Stazione (La Estación), es de hace 30 años. Todo ocurre dentro de esta pequeña estación de tren. Me fascinó esta película pequeña, independiente, muy bien hecha.

