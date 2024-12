McLaren F1 ha alcanzado su noveno título mundial de constructores en la temporada 2024 de Fórmula 1, poniendo fin a una sequía de 25 años. Con un total de 666 puntos, superaron a Ferrari por un margen de 14 puntos, destacando la formidable contribución de Lando Norris, quien sumó 374 puntos, y Oscar Piastri, con 292 puntos. Este logro coloca a McLaren en el segundo lugar histórico, empatando con Williams y quedando a siete títulos de Ferrari.

El equipo de Woking no obtenía un campeonato de constructores desde 1998, cuando Mika Hakkinen y David Coulthard superaron a Ferrari por 23 puntos bajo el antiguo sistema de puntuación. En cuanto al título de pilotos, McLaren no ha tenido un campeón desde Lewis Hamilton en 2008. Además, este campeonato rompe una hegemonía de más de una década, siendo el primero que no pertenece a Mercedes o Red Bull desde el triunfo de Brawn GP en 2009.

McLaren llegó al Gran Premio de Abu Dhabi con una ventaja de 21 puntos sobre Ferrari. Sin embargo, un fallo en la batería del coche de Charles Leclerc relegó al piloto monegasco 10 posiciones en la parrilla, lo que complicó las aspiraciones de Ferrari. Los ‘papaya’ dominaron el fin de semana, destacando con Norris logrando el primer lugar y Piastri asegurando puntos clave tras un incidente inicial con Max Verstappen.

Este histórico triunfo reafirma el resurgimiento de McLaren como una fuerza competitiva en la Fórmula 1 y marca el inicio de una nueva era para el equipo. Con un dominio contundente en el último GP, McLaren vuelve a lo más alto del automovilismo mundial.

LAS POSICIONES DEL GP DE ABU DHABI

El último circuito provocó grandes emociones y dejó ver cómo han crecido algunos pilotos en este 2024.

Lugar Piloto Diferencia Puntos 1 Lando Norris (McLaren) – 25 2 Carlos Sainz (Ferrari) a 5s832 18 3 Charles Leclerc (Ferrari) a 31s928 15 4 Lewis Hamilton (Mercedes) a 36s483 12 5 George Russell (Mercedes) a 37s538 10 6 Max Verstappen (Red Bull) a 49s847 8 7 Pierre Gasly (Alpine) a 1m12s560 6 8 Nico Hulkenberg (Haas) a 1m15s554 4 9 Fernando Alonso (Aston Martin) a 1m22s373 2 10 Oscar Piastri (McLaren) a 1m23s821 1

¿QUÉ SIGUE PARA CHECO PÉREZ?

En una desastrosa carrera en la capital emiratí para el piloto mexicano Sergio Pérez vio frustradas sus aspiraciones de terminar la temporada 2024 de Fórmula 1 con una buena actuación, ya que su participación en el Gran Premio de Abu Dhabi duró apenas una vuelta. Un trompo y los daños en su RB20 tras un contacto con Valtteri Bottas lo obligaron a retirarse, sumando así su quinto abandono del año y el segundo consecutivo tras el GP de Qatar.

Pérez, quien inició la carrera desde la décima posición, mostró un prometedor arranque al ganar un puesto al superar a Bottas. Sin embargo, el contacto con el finlandés complicó su desempeño. Después del trompo, su Red Bull se detuvo metros más adelante, poniendo fin a su participación en la última cita del calendario.

El abandono llega en un momento crucial para Pérez, quien no podía permitirse un retiro o terminar fuera de los puntos. El mexicano cerró una temporada llena de altibajos al volante del RB20, un monoplaza que describió como uno de los más complicados en sus cuatro años con Red Bull, a pesar de los dos campeonatos de constructores logrados en ese periodo.

Con un gesto de resignación, Pérez dejó el asfalto del circuito de Yas Marina, dejando atrás una temporada que planteó grandes retos. Este resultado deja en duda su continuidad con Red Bull, en un contexto donde su desempeño ha sido objeto de análisis por parte de la escudería.

Checo Pérez buscará en el receso invernal prepararse para regresar con fuerza en 2025, en un panorama donde su futuro en la Fórmula 1 podría definirse en las próximas semanas.

Ahora el futuro de Sergio “Checo” Pérez en Red Bull Racing está en duda, según declaraciones del asesor de la escudería, Helmut Marko. Aunque el piloto mexicano tiene contrato hasta 2025, Marko señaló que se encuentran en conversaciones para decidir lo mejor para ambas partes, reporta Motorsport.

“Estamos buscando una solución en la que ambas partes estén de acuerdo”, afirmó Marko, dejando entrever la posibilidad de una salida anticipada. Además, subrayó la intención del equipo de ofrecerle una despedida digna en caso de que decidan separar caminos.

Estamos buscando una solución en la que ambas partes estén de acuerdo

La decisión final sobre la alineación de pilotos de Red Bull para la próxima temporada se tomará la próxima semana durante una reunión clave. Esto deja en el aire el destino de Pérez, quien ha sido parte del equipo desde 2021, logrando importantes victorias y desempeñando un papel clave en el dominio reciente de la escudería en Fórmula 1.

La incertidumbre sobre el futuro de “Checo” Pérez no solo genera expectación entre los fanáticos, sino que también podría marcar un cambio significativo en la alineación del equipo campeón del mundo. N

