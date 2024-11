El legendario cantante Elton John ha anunciado que el lanzamiento de su nuevo álbum se ha visto retrasado debido a problemas graves de visión en su ojo derecho. Durante una entrevista en el programa estadounidense Good Morning America, el artista detalló cómo su salud ha afectado su capacidad para trabajar en el proyecto.

Elton John explicó que desde hace cuatro meses no tiene visión en su ojo derecho tras sufrir una infección en julio, de la cual aún se está recuperando. Además, mencionó que su ojo izquierdo también presenta limitaciones:

“Puedo hacer cosas como esta entrevista, pero ir al estudio y grabar, no lo sé, porque para empezar no puedo ni leer una frase. Es desafortunado que pase algo como esto y me hundió. No puedo ver nada, no puedo leer nada”, comentó el cantante durante la entrevista.

<

.@eltonofficial shares a glimpse into his personal life with new documentary, “Elton John: Never Too Late.” The music legend revealed to @robinroberts that he lost sight in his right eye in July due to an infection. pic.twitter.com/sKza3RMbQo

— Good Morning America (@GMA) November 25, 2024