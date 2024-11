Nunca ha sido un secreto que en Nuevo León existen corrientes ideológicas que tienden hacia el independentismo del estado, ahora llega otra de la mano de un activista y empresario: Gilberto Lozano. Fue este martes 19 que presentó una propuesta ante el Congreso del Estado y la oficina del gobernador para llevar a cabo una consulta popular que busque la independencia del estado Nuevo León formalmente de los Estados Unidos Mexicanos.

El hombre de negocios ha sido fundador de las asociaciones Congreso Nacional Ciudadano, FRENA y ReNaCi, considera en su carta una solicitud al Congreso neoleonés que se piense en una consulta para salir del pacto fiscal y convertir a Nuevo León en una república independiente a la que Lozano considera nombrar “Regia República de Nuevo León”.

Monterrey ha tenido sus momentos de considerarse fuera del Estado Mexicano, aunque las razones que ahora impulsan son meramente políticas y de redistribución fiscal, en la que consideran Nuevo León no recibe las participaciones que le corresponden según sus aportaciones, aunque dentro del mismo estado existe la misma concentración de recursos, población e inversión exclusivamente en la Zona Metropolitana de Monterrey. El pasado de esto viene del movimiento que dio origen a la República del Río Grande.

La República del Río Grande fue un efímero intento separatista que surgió en el noreste de México durante 1840. Este movimiento fue liderado por figuras políticas y militares descontentas con el centralismo impuesto por el presidente Anastasio Bustamante. Inspirados por el espíritu federalista, los rebeldes buscaron establecer una nueva república independiente que abarcara los actuales estados mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, además del sur de Texas.

La proclamación oficial ocurrió el 17 de enero de 1840 en Laredo, Texas, que fue declarada capital de la nueva república. Su bandera contenía tres estrellas que simbolizaban los estados que aspiraban independizarse. Entre los principales líderes destacaron Antonio Canales Rosillo y Jesús Cárdenas, quienes dirigieron las tropas separatistas contra el ejército mexicano.

Aunque al principio lograron ciertas victorias militares, la República del Río Grande enfrentó severos desafíos, incluidos la falta de recursos, divisiones internas y la oposición de las fuerzas centralistas. Tras menos de un año de conflictos, el movimiento se desmoronó y los líderes fueron derrotados.

Aunque breve, este episodio refleja la compleja lucha por la organización política y territorial de México en el siglo XIX, marcada por tensiones entre centralistas y federalistas. Parece que estas rencillas se mantienen en la mente de algunos.

Jesús Lozano presentó el documento, dirigido al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL) para instruir esa consulta de separación voluntaria del estado. El texto señala:

“Con base en los artículos constitucionales 8, 35 y 39 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos vigentes de la Ley de Participación Ciudadana de Nuevo León: Yo, Gilberto de Jesús Lozano González, presento este aviso de intención para la celebración de una consulta popular”.

En el oficio, también se especifica la pregunta que se incluiría en la boleta para dicha consulta, así como las intenciones detrás de esta propuesta.

¿Quién dice que no se puede?

A los largo de mi vida he conocido personas con la actitud del PORQUE NO, pero me encanta trabajar con gente que dice; COMO SI.

Nov. 20 a las 12:30 horas Congreso Estado de NL

Creer, es CREAR pic.twitter.com/hxFauIvuFH

— Gilberto Lozano (@gilbertolozanog) November 18, 2024