Donald Trump ha respaldado los llamados a un plan de emergencia nacional como parte de su política de deportación masiva y se ha comprometido a utilizar “todos los poderes necesarios”.

En su plataforma Truth Social, el presidente electo respondió a los informes de que estaba considerando la medida para asegurar el uso de recursos militares para llevar a cabo deportaciones de criminales extranjeros que han ingresado ilegalmente al país.

Trump hizo de la inmigración un componente central de su exitosa candidatura a la Casa Blanca, que le permitió asegurar una victoria decisiva sobre la vicepresidenta Kamala Harris.

Karoline Leavitt, portavoz de transición Trump-Vance, dijo a Newsweek: “El presidente Trump reunirá todos los poderes federales y estatales necesarios para instituir la operación de deportación más grande de criminales ilegales, narcotraficantes y traficantes de personas en la historia de Estados Unidos y, al mismo tiempo, reducirá los costos para las familias.

“El pueblo estadounidense reeligió al presidente Trump por un margen rotundo, dándole el mandato de implementar las promesas que hizo durante la campaña electoral, como deportar a los criminales inmigrantes y restaurar nuestra grandeza económica. Él cumplirá”.

LA ÉTICA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA vs LA NORMALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA

El comentarista conservador Tom Fitton dijo en una publicación: “Los informes indican que la administración entrante de @RealDonaldTrump está preparada para declarar una emergencia nacional y utilizará activos militares para revertir la invasión de Biden mediante un programa de deportación masiva”.

En respuesta a los comentarios de Fitton, Trump escribió: “CIERTO”.

Fitton es un destacado activista conservador y presidente de Judicial Watch, un grupo de interés público dedicado a investigar la corrupción gubernamental.

Trump advirtió anteriormente que desplegará la Guardia Nacional, así como agencias gubernamentales, para llevar a cabo su propuesta política de deportación. Sin embargo, existen dudas sobre los límites legales a la participación militar en la aplicación de la ley nacional.

“El primer día lanzaré el mayor programa de deportación de criminales en la historia de Estados Unidos”, dijo Trump durante su campaña.

Trump también ha dicho que utilizará la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798

Esta ley faculta al presidente para deportar a ciudadanos extranjeros considerados hostiles a Estados Unidos, para acelerar la expulsión de miembros conocidos de pandillas o cárteles.

“Invocaré la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para atacar y desmantelar todas las redes criminales de inmigrantes que operan en suelo estadounidense”, dijo Trump en un mitin el 4 de noviembre.

El plan de Trump para combatir la actividad de los cárteles y frenar la migración ilegal implica reintroducir sus políticas anteriores de control fronterizo, conseguir apoyo militar total para detener el tráfico, incluido un bloqueo naval, y desplegar Fuerzas Especiales y herramientas cibernéticas contra los cárteles.

Apoya clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas para cortarles sus recursos financieros a nivel mundial y ha instado al Congreso a aprobar leyes que impondrán la pena de muerte a los narcotraficantes.

Trump planea hacer uso de las Fuerzas Especiales.

Trump dijo anteriormente que “haría un uso apropiado de las Fuerzas Especiales, la guerra cibernética y otras acciones abiertas y encubiertas para infligir el máximo daño al liderazgo, la infraestructura y las operaciones de los cárteles”.

El futuro presidente dijo anteriormente a NBC News que su promesa de deportar a millones de inmigrantes indocumentados no conlleva un “precio” específico.

“No es una cuestión de precio”, dijo Trump a NBC.

“Realmente, no tenemos otra opción. Cuando la gente ha matado y asesinado, cuando los narcotraficantes han destruido países, y ahora van a regresar a esos países porque no se quedarán aquí. No hay precio”.

Mientras tanto, el plan de deportación de Trump está provocando un “pánico” generalizado entre los agricultores que corren el riesgo de perder personal y negocios.

La producción agrícola caería entre 30.000 y 60.000 millones de dólares si se lleva a cabo la política emblemática de Trump, afirmó la Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial (ABIC).

Los propietarios de restaurantes y líderes agrícolas exigen un enfoque que apoye a las empresas y preserve su fuerza laboral. N