El cabaret musical *“SHOWer DIVA”* regresó a la sala de espectáculos del Centro Cultural Tijuana el pasado 8 de noviembre. La obra fue co-producida por el Centro Cultural Tijuana, que apuesta por el impulso de artistas regionales con trayectoria y el desarrollo de todo tipo de géneros escénicos. Este espectáculo nació en Tijuana en 2023 dentro del marco del 20º Festival Internacional de Cabaret.

De CDMX a Tijuana.

Después de presentarse en la Ciudad de México, Lou Best, artista escénico y vocal tijuanense, regresa con este gran espectáculo, acompañado de 7 músicos en escena, con arreglos y dirección musical de Tavo Valdéz. *“SHOWer DIVA”* le imprime el toque personal de Best al repertorio de show tunes de Broadway y Cabaret que la inspiraron desde muy temprana edad. “De niña, mis inspiraciones fueron Liza Minnelli, Judy Garland, Ella Fitzgerald, Astrid Hadad, Nacha Guevara,” cuenta Best en una entrevista exclusiva con Newsweek Baja California. “No me veía como una actriz de Broadway, pero sí como una artista de los espectáculos que ellas hacían, como conciertos.”

En el musical, Best interpreta a una diva que sabe que su destino es realizar un espectáculo en el Carnegie Hall de Nueva York, donde cantará las canciones de Broadway y Cabaret que la han inspirado. Sin embargo, el destino parece empeñarse en llevarla a cualquier escenario menos ese. “Mucha de mi formación vocal fue en la regadera,” dice, entre risas.

Paso de la regadera, al escenario.

Best explica que el concepto original surgió del deseo de hacer un concierto con todas las canciones que cantaba en la regadera, “pero que nunca me he atrevido a cantar en el escenario.” Utilizando una metáfora fantasiosa y surrealista, este espectáculo de Cabaret Musical busca celebrar esa parte de las personas que, a pesar de las dificultades, los retos o los desvíos que la vida invariablemente pone enfrente, sigue viviendo y ardiendo en el fondo de todas, de una manera más gozosa. “Esta presentación es un cabaret de ‘alter ego’, porque es mi versión ‘show woman’ histriónica, que habla y dice cosas íntimas a través de esta personalidad más libre que podemos sacar en la regadera, porque estamos en un lugar de placer y gozo. Ahí conecto con esa parte mía que no sale en sociedad. En la regadera no canto, ¡interpreto!”

La historia de Lou Best.

Lou Best es una cantante y artista escénica cuya voz potente y expresiva crea espectáculos musicales caracterizados por la combinación de un sinfín de recursos escénicos, dramáticos, pícaros y burlescos para deleitar, provocar y tocar temas importantes para ella, como el deseo, la sensualidad, la condición de la mujer, la vida moderna y la actualidad social. “Estudié Teatro en la Ciudad de México. Un año antes de terminar la carrera, me fui a Francia, donde terminé mi Licenciatura en Arte y Espectáculo en la Universidad de París. Viví diez años en Francia, donde me vi influenciada por el tipo de cabaret que se hace allí. Los artistas de este tipo de teatro presentan espectáculos que parten de un tema personal. Son shows donde se cuenta una historia intercalada con canciones. Es una especie de monólogo musical.” Su capacidad de improvisación y su contacto directo con el público hacen que cada presentación sea una experiencia única, divertida y gozosa, pero también conmovedora en su vulnerabilidad. N

Para más información sobre presentaciones confirmadas en el interior de la República, visite la página de Instagram de Lou Best: @loubesttj