La nueva entrega de “Piratas del Caribe” empezará a rodarse a finales de 2025, de acuerdo con el periodista especializado Jordan Ruimi, del sitio web World of Reel.

No hay detalles sobre el argumento y el reparto, pero Ruimi informó que Johnny Depp no volverá a encarnar al capitán Jack Sparrow.

Anteriormente, el productor de la franquicia, Jerry Bruckheimer, confirmó en una entrevista con EW que se está trabajando en dos nuevas películas — una, probablemente, con la estrella de “Escuadrón suicida” y “Barbie”, Margot Robbie.

Todo indica que una de las películas será un reinicio con un reparto completamente nuevo, mientras que otra tendrá conexiones con el resto de la saga y se centrará en mujeres, con Margot Robbie en el papel protagonista.

“Piratas del Caribe” es el título de una franquicia cinematográfica de aventura fantástica y piratas. La saga cuenta con cinco películas estrenadas y una sexta en producción.

Los directores de las películas han sido: Gore Verbinski, Rob Marshall, y Joachim Rønning y Espen Sandberg. La saga fue escrita por Ted Elliott y Terry Rossio, además de otros escritores tales como Stuart Beattie, Jay Wolpert y Jeff Nathanson.

LAS HISTORIAS DE JACK SPARROW EN PIRATAS DEL CARIBE

Las historias siguen las aventuras del Capitán Jack Sparrow (Johnny Depp), Will Turner (Orlando Bloom) y Elizabeth Swann (Keira Knightley). Los personajes Héctor Barbossa (Geoffrey Rush) y Joshamee Gibbs (Kevin McNally) siguen a Jack, Will y Elizabeth en el transcurso de las películas.

La cuarta película cuenta con Philip Swift (Sam Claflin) y Syrena (Àstrid Bergès-Frisbey), mientras que la quinta película cuenta con Henry Turner (Brenton Thwaites) y Carina Smyth (Kaya Scodelario).

En la saga de películas las tramas se basan libremente en mitos y leyendas de los mares, como el del pirata Davy Jones y su tripulación fantasmal a bordo de El holandés errante, la mitología griega que incluye dioses como Poseidón, la ninfa Calipso, seres como el Kraken y las sirenas, brujería y la vida de los piratas de la época. Retrata libremente al Imperio británico, la Compañía de las Indias Orientales, el Imperio español y su relación con los piratas y corsarios.

La serie de películas hizo su primer lanzamiento en la pantalla grande en 2003 con “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”, que recibió críticas positivas de los críticos y recaudó 654 millones de dólares en todo el mundo,​ convirtiéndose en un éxito total. N

