Un comediante que padeció escorbuto en su primer año de universidad habla de su enfermedad en su canal TikTok.

Matt Storrs le dijo a Newsweek que le diagnosticaron la enfermedad, que es causada por una grave deficiencia de vitamina C, después de tomar malas decisiones de comida y consumir dedos de pollo durante tres meses.

El escorbuto se asoció por primera vez con los marineros anteriores al siglo XVIII. La enfermedad se considera comúnmente como una condición del pasado. Pero la investigación publicada en la revista científica BMJ Case Reports este martes 22 de octubre sugirió que la enfermedad puede estar en aumento, relacionada con la crisis del costo de vida y la prevalencia de las cirugías para perder peso.

“Mi primer año de universidad, me salió escorbuto”, dijo Storrs a Newsweek. “Noté la debilidad en el gimnasio: me estaba cansando después de solo unos minutos de ejercicio”.

Entonces, dijo, se sentiría adolorido como si hubiera hecho ejercicio durante horas, “como si estuviera a un movimiento rápido de estirar un músculo”.

“Ese dolor se quedó durante días y no parecía desaparecer sin importar cuánto me estirara o cuánta agua bebiera”, dijo Storrs. “Sentí la sensación física de estar deshidratado, pero sabía que no lo estaba”.

CANSANCIO Y SUEÑO, LOS SÍNTOMAS DEL ESCORBUTO

Storrs comenzó a quedarse dormido en clase a pesar de acostarse temprano, y a tener que tomar descansos si caminaba demasiado rápido de clase en clase. Y sus encías empezaron a sangrar. “El sangrado de mis encías fue especialmente preocupante porque fui muy diligente con el uso de hilo dental”, agregó.

En el vídeo, Storrs dijo que comió dedos de pollo de bajo costo durante tres meses. Fue a ver a su médico, quien le hizo algunas preguntas sobre sus síntomas y su dieta. “Cuando le dije que había estado comiendo la mayoría de mis comidas del restaurante junto a mi dormitorio, sus ojos se iluminaron”, le dijo a Newsweek. “Me dio una receta para beber jugo de naranja una vez al día”.

El escorbuto de Storrs fue mucho menos grave que el caso discutido en el reciente periódico de The BMJ. En este último, las piernas de un hombre de mediana edad estaban cubiertas con pequeñas y dolorosas manchas de color marrón, que se asemejaban a una erupción.

El hombre se había sometido a cirugía bariátrica: un procedimiento en el que el tracto digestivo se altera quirúrgicamente para fomentar la pérdida de peso, por ejemplo, reduciendo el tamaño del estómago.

La cirugía bariátrica puede dificultar la digestión de los alimentos, por lo que al hombre se le recetaron suplementos nutricionales para mantenerlo sano, pero había dejado de tomarlos porque no podía pagarlos.

Los análisis de sangre revelaron que el hombre no tenía niveles de vitamina C detectables y niveles muy bajos de otros nutrientes clave, por lo que los médicos le diagnosticaron escorbuto y le recetaron suplementos vitamínicos, y el hombre se recuperó.

LOS CASOS AÚN SON RELATIVAMENTE RAROS

Los autores del estudio escribieron que la prevalencia del escorbuto no estaba clara, ya que no había estadísticas y los casos todavía eran relativamente raros.

Sin embargo, dijeron que creían que el aumento del costo de vida y un aumento en procedimientos como la cirugía bariátrica pueden estar contribuyendo a que el escorbuto se vuelva más común.

“Muchas personas me han dicho en los comentarios y en persona sobre su diagnóstico de escorbuto”, dijo Storrs. “Parece que pasaron muchas cosas cuando la gente era más joven, la primera vez sola en la universidad como yo”.

También compartió que uno de sus amigos le había dicho que él también había tenido escorbuto, diciendo que la experiencia compartida los acercó.

“Fue un momento extrañamente reconfortante en el que no me sentí tan tonto por lo horribles que habían sido mis elecciones de comida”, dijo Storrs. El comediante dijo que no le sorprendió que el escorbuto pareciera ser más común.

“Para cuando lo conseguí, había estado cocinando durante años”, dijo. “Distuy por sentada mi capacidad de usar ingredientes frescos y tener una dieta variada, cuando me encontré en el campus, con fondos limitados y sin acceso a una cocina segura y funcional. Puedo ver a la gente pasando por la misma situación cuando su acceso a alimentos frescos y variados se ve limitado”.

LA VITAMINA C CONTRA EL ESCORBUTO

Para el hombre de mediana edad que aparece en BMJ Case Reports, el acceso a alimentos saludables también había sido un problema. Le había dicho a los médicos que le faltaba dinero y descuidaba su dieta, a veces se saltaba las comidas por completo. Storrs dijo que compartir su historia era un “alivio”.

“Si estos momentos embarazosos están fuera del mundo, tengo la oportunidad de encontrar personas que cometieron errores similares, o al menos personas que tendrán un poco de alegría”, dijo.

Storrs agregó que sus vídeos también ofrecían una pequeña oportunidad para la educación nutricional. Algunos usuarios le respondieron que iban a comer brócoli y beber un poco de jugo de naranja.

“Eso podría ser una pequeña victoria, pero ayuda un poco”, dijo Storr. La vitamina C es un nutriente esencial que se encuentra en las frutas y verduras. Las personas corren el riesgo de desarrollar escorbuto si consumen menos de 10 miligramos de vitamina C al día.

Para poner eso en perspectiva, media taza de grosellas negras contiene aproximadamente 200 mg de vitamina C, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

