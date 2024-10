En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, conmemorado el 19 de octubre, la radióloga Anjali Malik compartió los signos a los que deben prestar atención las mujeres para detectar esta enfermedad de forma temprana. A escala global, en 2022, se diagnosticaron 2.3 millones de casos en mujeres y se registraron 670,00 defunciones.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama afecta a mujeres de cualquier edad a partir de la pubertad, en todos los países, pero las tasas son mayores entre las mujeres adultas. Las estimaciones mundiales revelan grandes desigualdades en la carga de morbilidad en función del grado de desarrollo humano. Por ejemplo, en países con un índice de desarrollo humano (IDH) muy alto se diagnosticará cáncer de mama a una de cada 12 mujeres en el curso de su vida y una de cada 71 mujeres morirá por esta enfermedad.

“Una de las cosas que siempre les digo a mis pacientes sobre el autoexamen, cuando se trata de buscar signos y síntomas, es que es muy importante saber cuál es su estado normal. Si no sabes cuál es tu estado normal, no sabrás cuando algo es anormal. Tenemos bultos y protuberancias normales y si reaccionáramos a cada uno de ellos, nos volveríamos locos”, comentó Malik a Newsweek.

En ese tenor, ¿qué signos específicos deberíamos buscar? En palabras de la radióloga, debemos buscar cualquier cambio en la piel del pecho y la axila, cualquier decoloración, cualquier cambio en la textura, hoyuelo o secreción.

“El dolor de mama es uno de los síntomas más comunes que atrae a los pacientes, que ocurre cuando una zona duele todo el tiempo y nada mejora o empeora la situación. Cada persona es diferente, no todas tendrán la misma experiencia. Dependerá de dónde se origine el cáncer y cómo se desarrolle”, pormenorizó.

“NO TODAS LAS MASAS SON TUMORES MALIGNOS”, DICE LA RADIÓLOGA SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

Es importante tener en cuenta que no todas las masas son tumores malignos. “Hay algunas masas que se pueden notar como si estuvieran dando vueltas como canicas. Eso no significa que no haya que informar sobre ellas o hacer que las evalúen, pero es una buena señal de que se trata de algo benigno”.

Para detectar estos cambios, es importante saber cómo realizar un autoexamen de manera eficaz. Cuando nos hacemos el autoexamen, agregó, queremos tener el brazo en alto. Esto ayuda a tensar un poco más el tejido mamario y hará que los bultos reales se destaquen, al tiempo que reduce la probabilidad de que los ligamentos y tejidos normales se sientan abultados

“Empiezo desde el esternón hasta el costado, luego por la axila hasta debajo del pecho. ¡Y también hasta el pezón!”, explicó.

Entonces, ¿con qué frecuencia deberías revisar si aparecen estos bultos? Malik recomendó hacerse exámenes mensuales a mitad del ciclo; si una mujer tiene un periodo de 28 días, sugiere realizarse el chequeo alrededor del día 14. Para quienes tienen un dispositivo intrauterino (DIU), recomendó elegir el mismo momento todos los meses.

“Muchos de los cánceres que se detectan en personas menores de 40 años se realizan mediante autoexamen, por lo que, aunque pueden tender una alta tasa de falsos positivos, seguimos recomendándolos”, dijo. Además de los autoexámenes mensuales, es importante asistir a todos los controles clínicos y mamografías de rutina recomendados por el médico. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)