¡Mamma mia! Por fin no llegarás tarde a tu trabajo o escuela. Nintendo sorprendió a todos sus seguidores con el lanzamiento de un nuevo despertador inteligente, y ¿lo novedoso? Su alarma no dejará de sonar hasta que sus sensores detecten que te levantaste de la cama, además cuesta 100 dólares (1,942 pesos aproximadamente).

Se trata de Nintendo Sound Clock: Alarmo, disponible desde este miércoles 9 de octubre en América del Norte. El reloj cuenta con 35 escenarios y populares sonidos de videojuegos como Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3 y Pikmin 4.

Wake up! Nintendo Sound Clock: #Alarmo is available for early access for Nintendo Switch Online members in the US and Canada!

This interactive alarm clock lets you set a time and select from 35 scenes from across 5 Nintendo titles. More titles to be added later! pic.twitter.com/PzwoYn1xy3

