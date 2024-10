La regulación del uso de plataformas de hospedaje como Airbnb es necesaria para León, no sólo por los impuestos que no pagan a diferencia de otras entidades, también por la seguridad de quienes usan esa modalidad de servicio.

Así lo advirtió el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajuato, Eduardo Bujaidar, quien recordó que aunque ya existe una ley estatal regulatoria en la materia prácticamente no se aplica por la falta de reglamentos en el ámbito municipal.

“Es un tema nacional y en otras ciudades están adoptando algunos reglamentos que van por la regulación de esta actividad y es uno de los grandes pendientes que tenemos con esta nueva administración para poder tener el reglamento”.

Dijo que por un lado están en una continúa revisión de las autoridades y por otro las mismas marcas y cadenas hoteleras tienen principios de un control de calidad y capacitación, además de todo lo que tiene que ver con el pago de servicios e impuestos.

Además, señaló que el tema más grave y delicado es la seguridad porque el tema de protección civil no les regula, pero no se sabe quién se hospeda en estas casas y no sabemos quiénes se hospedan porque es digital.

“Son temas para sentarnos a analizar y revisarlos (…) Se habla de mil 500 habitaciones irregulares que no están siendo reguladas y administradas de manera correcta y que habla mal de la imagen de la ciudad y de la calidad que se da como sector”.

Recordó que hay un crecimiento de este servicio impresionante en los últimos años, por lo que la seguridad es algo que le preocupa al sector hotelero.

“No hay un tema personalizado y todo está en la nube y no solo para quien se hospeda, sino por seguridad de los vecinos”, advirtió.