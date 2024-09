La pista de carreras en la comunidad de Los Ramírez en León donde se registró un accidente donde un conductor atropelló al público era clandestina. De hecho, no estaba identificada por el gobierno municipal.

Así lo informó Jorge Guillén Rico, Secretario de Seguridad Ciudadana de León, quien recordó que en el sitio una camioneta Chevrolet Chevy que participaba en una competencia la tarde noche del domingo 29 de septiembre, perdió el control y arrolló a un menor de edad que sigue grave y a un hombre que perdió la vida.

En redes sociales se difundió el video donde se observa que el conductor del vehículo escapó del lugar y hasta ahora sigue prófugo.

“Nosotros no teníamos identificado el sitio. Estamos cuestionando el tema con Protección Civil y con Fiscalización si existe un lugar autorizado, pero no lo creo porque no hay algo registrado. Y vamos a realizar lo correspondiente”.

Aclaró que de haber tenido un reporte se hubiera tenido una atención desde hace tiempo en el sitio para evitar una tragedia. El funcionario municipal enfatizó que no están permitidos los arrancones, además de las multas que ya se han marcado por ley.

Finalmente aseguró que no se tienen muchos reportes por arrancones clandestinos, pues el último se registró en Cerro Gordo hace unos meses.

[4:51 p.m., 30/9/2024] Alfonsina Ávila: