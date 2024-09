El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, dijo esperar que Claudia Sheinbaum Pardo se quite el “lastre” de Andrés Manuel López Obrador, como lo fue el reciente capítulo con el rechazo a los reyes de España para su protesta como la primera presidenta de México.

Cortés Mendoza advirtió que la reforma para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, son señales de retroceso y autoritarismo.

“Eso es una muy mala noticia para México. Yo se las pongo en un contexto amplio; por un lado están controlando al Poder Judicial, por otro lado ya están militarizando plenamente la seguridad, por otro lado están pretendiendo desaparecer los organismos autónomos”.

Todo en conjunto, aseveró, demuestra que lamentablemente estamos en una autocracia que en México no habíamos vivido.

“Es un retroceso muy grave, es una militarización autoritaria y por ello hay que entender las nuevas circunstancias, nuevos momentos, adecuarnos a ellos y que tengan la certeza de que el PAN va a seguir luchando. México va a contar con nosotros para defender lo que es correcto y que buscaremos en los diferentes organismos internacionales de los cuales México forma parte”.

Advirtió que la exigencia será el cumplimiento de estos tratados internacionales para que se hagan respetar.

“Espero francamente que la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se quite en breve este estilo, este lastre como fue el caso de no invitar al rey de España (…) el jefe de Estado es el rey no es el primer ministro y que no se le haya invitado porque no se le pidió perdón a México, realmente es absurdo. Yo esperaría que Claudia Sheinbaum a partir del primero de octubre se quite ya estas telarañas estos prejuicios”.

Dijo confíar que Sheinbaum le ponga un toque de mujer a nuestro país y haga un cambio en el rumbo que estamos llevando.

En el evento de la toma de protesta de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el líder nacional repudió la reforma de la Guardia Nacional.