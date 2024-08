“Era el mejor de los tiempos, era el

peor de los tiempos, la época de la

sabiduría, y también de la insensatez”.

(Dickens, 1859)

Cualquier persona que lea la siempre célebre y atemporal introducción de Dickens en

“Historia de dos ciudades” se sentiría plenamente identificada con el contexto y el aura

que se vive en México. En este texto haré énfasis sobre la discusión que ha surgido con

motivo la iniciativa de reforma al poder judicial (Iniciativa), misma que ha sido

analizada en infinidad de foros, mesas y “tuitazos”, por supuesto.

Retomando las ideas del afamado escritor inglés, considero que en la actualidad y,

desde hace bastante tiempo (derivado de la polarización que reina en nuestro país),

vivimos en el mejor o en el peor de los tiempos y en la época de la sabiduría o de la

insensatez, sin embargo, todo depende de a quién se le pregunte o, diciéndolo de otra

manera: “no hay hechos, hay interpretaciones”.

En todos los medios y redes (anti)sociales abundan posturas e ideas respecto de la

Iniciativa. Por un lado, he visto comentarios en el sentido de que con la posiblidad de

elegir mediante el voto popular a todos los jueces del poder judicial se empodera al

ciudadano por permitirle (al menos aparentemente) decidir respecto de quiénes serán

los funcionarios encargados de la impartición de justicia en nuestro país.

Por otro lado, estamos quienes consideramos que eliminar “de un plumazo” la carrera

judicial sería un retroceso inédito en la historia de nuestra ya de por sí joven

democracia constitucional, que pudiera tener como consecuencia, entre otras, que

las personas encargadas de poner fin a las controversias no cuenten con las garantías

de imparcialidad e independencia. Lo anterior abriría la puerta para que determinados

intereses económicos o políticos puedan imponerse, en todo momento, sobre la

división de poderes y los derechos humanos: presupuestos esenciales de toda

sociedad que aspira a tener una Constitución.

Recientemente, tuve la oportunidad de asistir a una plática impartida por el Magistrado

Juan Pablo Gómez Fierro, un auténtico defensor de la democracia constitucional. En la

misma, además de explicarnos lo compleja y formativa que resulta la carrera judicial a

la cuál ingresó como oficial hace más de 20 años, nos compartió la siguiente analogía

que, a mi consideración, ilustra perfectamente los defectos y efectos de la Iniciativa:

“Si una persona va al médico porque le duele el brazo, cortarle la pierna no debería ser

jamás la solución”.

Historias como las del Magistrado Gómez Fierro existen muchas en el poder judicial, y

pudieramos hacer un recuento de cada una de ellas. Sin embargo, resulta

impostergable que como ciudadanía nos tomemos la Iniciativa en serio ya que impacta

directamente en nuestros derechos y libertades. Es importante señalar que, no ignoro

que el poder judicial, así como otras instituciones del Estado mexicano son

perfectibles y, en consecuencia, pueden o, incluso, deben reformarse pero pretender

que cortándole la pierna al paciente le vamos a curar el brazo es un sinsentido.

Por los motivos anteriores, considero que la Iniciativa debe ser analizada de manera

conjunta y consciente por parte de todos los actores políticos y, en particular, por la

sociedad civil, generando un debate real en el que se pueda llegar a consensos que

fortalezcan nuestra democracia constitucional, los derechos humanos y la división de poderes.