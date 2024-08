Es claro que esta novela no surgió de la noche a la mañana y durante su lectura, mientras descubrimos los horrores que se hacen a un pueblo en nombre del “progreso”, se siente el trabajo y el paso de un tiempo reflexivo y de una autora en constante cambio. La inspiración inicial de escribir una novela se vio respaldada por una beca estatal de creación literaria en Sonora —que lamentablemente ya no existe—. “Yo propongo este proyecto, me gano la beca y muy aplicadamente me puse a escribir”, cuenta Suzette Celaya, autora en entrevista con Newsweek en Español.