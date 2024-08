Tijuana, B.C.- El estacionamiento del Parque Morelos fue el escenario del tercer informe de gobierno de la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez. Al lugar llegaron ciudadanos de diferentes partes del municipio, transportados en camiones. Los ausentes fueron 12 regidores (solo un regidor de la planilla con la que llegó a la presidencia municipal estuvo presente), el síndico procurador, la gobernadora de Baja California y el alcalde electo de esta ciudad.

Asimismo, estuvo acompañada por su gabinete y su familia. En su discurso agradeció la oportunidad de haber llegado a la presidencia municipal con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador e irse en el mismo año que él deja la presidencia del país. Resaltó que no cualquiera puede decir que inició el proyecto de Morena.

Enfatizó que en el camino se han incrustados a Morena buenos, pero, también, malos elementos.

“No soy una mujer que hace guerras, pero tampoco soy una mujer que teme a las batallas”, fueron algunas de las palabras de Caballero Ramírez al expresar que sus acciones siempre han sido pacíficas.

Asimismo, le mandó un mensaje a Ismael Burgueño Ruiz, alcalde electo, acerca que recibirá una ciudad con cimientos fuertes, el pago de una deuda, finanzas sanas y el pago con ISSSTECALI

“Si le va bien a Ismael, nos va ir bien a todos”, enfatizó Caballero Ramírez.

Al finalizar su informe, en atención a medios de comunicación, se dijo feliz y restó importancia a la ausencia del cuerpo edil.

“Feliz, con muchos logros como haber pagado la deuda pública y salir del ranking de violencia. Faltan muchas cosas por hacer, pero con obras que ya la ciudadanía la están viendo”, indicó Caballero Ramírez.

De igual manera, compartió que seguirá trabajando en política si el partido la invita, de lo contrario trabajará en otra área.

“El movimiento sigue en pie. El movimiento no son unos personajes que usan la camisa guinda y tienen corazón azul. El movimiento existe, y tan existe que salí absuelta de esas acusaciones y no me pudieron sacar del partido”, enfatizó.

Durante su informe compartió sus logros en temas de economía, seguridad, honestidad, infraestructura,

bienestar, protección civil y bomberos.

En materia de economía resaltó:

*Pase “Fast Lane” para estudiantes que viven en Tijuana y van a la escuela en San Diego.

*Fortalecimiento de la apertura rápida de empresas.

*Otorgó más de 12 mil apoyos económicos para emprendimiento.

En seguridad sus logros fueron:

*Retiraron 3,500 armas de fuego.

*27,300 cartuchos útiles.

*116,700 descargas del botón morado y atendieron 7,300 alertas; más de 2,000 fueron por violencia de género.

*708 personas detenidas.

*30,400 descargas del botón de emergencia.

*Más de 200 policías contratados.

*144,000 niños, niñas y adolescentes beneficiados con el programa D.A.R.E.

En el eje de honestidad se resaltó:

*Liquidación de la deuda pública de Tijuana.

El eje de infraestructura:

*40,400 luminarias modernizadas.

*40,400 luninarias instaladas.

*Más de 410 millones de pesos invertidos en bacheo y reencarpetado.

*Más de 181 millones en mantenimiento de pluviales.

*Más 561 millones en infraestructura vial.

*139 obras en calles rehabilitadas.

*Rehabilitación de el puente El Chaparral y el Malecón de Playas de Tijuana.

*Ejecución del plan del parque en el Cerro de las Abejas.

Algunas de las acciones del eje de Bienestar son:

*Entrega de más de 275 mil apoyos sociales.

*1,221 jornadas de Bienestar dónde entregaron 28,200 apoyos en especie.

*Centro de atención contra las audiciones para jóvenes.

*4,872 personas en situación de calle atendidas.

*280 retornos de personas migrantes a su lugar de origen. N