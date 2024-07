El Congreso del Estado de Aguascalientes aprobó la creación de la Procuraduría Estatal de Desarrollo Urbano, destinada a resolver conflictos entre particulares y desarrolladores. Sin embargo, esta nueva dependencia aún no se ha instalado ni cuenta con un procurador debido a cuestiones presupuestales, informó el diputado Salvador Maximiliano Ramírez Hernández.

El presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas en el Congreso destacó que el Poder Ejecutivo debe proponer una terna de candidatos para el cargo de procurador, que luego se someterá a votación. Ramírez Hernández sugirió que la nueva instancia podría arrancar con un presupuesto de 10 millones de pesos, tomando como referencia el presupuesto de procuradurías en otras entidades federativas.

El legislador indicó que, aunque la procuraduría debería entrar en funciones este mismo año, es necesario coordinar con la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo y con la Secretaría de Finanzas para abordar el tema presupuestal. Por lo tanto, es muy probable que la dependencia se instale hasta 2025.

“Toda ley es perfectible. Si no hay presupuesto, tampoco será un capricho instalarla. Hay que hacer las gestiones pertinentes con el Ejecutivo para ver ese tema. Si no avanza, estaremos viendo que venga en el paquete económico de 2025, o si de plano no se pudiera dar esa figura, tendremos que discutirlo y consensuarlo”, concluyó.