Cassava Roots, la marca mexicana #1 de bubble tea, siempre busca innovar y está emocionada por anunciar el relanzamiento de su iniciativa:

“BE ROCKSTER BE YOURSELF” celebra la autoexpresión y la autenticidad. Cada una de nuestras sucursales son espacios creados para que todos puedan sentirse libres de ser quienes son.

A partir del 1 de junio, los amantes del bubble tea podrán disfrutar de sus bebidas favoritas en vasos con diseños exclusivos. Estos vasos no solo son perfectos para disfrutar de un delicioso bubble tea, sino que también sirven como un recordatorio constante de la importancia de la autenticidad y la autoaceptación.

Te invitamos a unirte a nosotros en Cassava Roots, disfrutar del mejor bubble tea y celebrar la autoexpresión con estilo. Recuerda siempre: BE ROCKSTER BE YOURSELF.

Creemos firmemente en la importancia de mostrarse al mundo tal como eres y en la originalidad es por ello, que nos traen el “Rainbow Hat” que es muchísimo más que un accesorio, estos gorritos no solo complementan cualquier atuendo, sino que también simbolizan el apoyo a la diversidad y la autoexpresión. Cada “Rainbow hat”, es una declaración de moda y un símbolo de “BE ROCKSTER BE YOURSELF“.

A partir del 21 de Junio, Cassava Roots tendrá en disponibilidad los “Rainbow Hat”. Combina tu vasito pride y tu “Rainbow Hat” y celebra quien eres con estilo.

Cassava Roots da principal importancia a promover un mensaje de respeto y aceptación hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

“Nos enorgullece anunciar que nos hemos unido al comité organizador de Gay Pride CDMX.

Nuestros colaboradores han jugado un papel esencial en esta campaña, contribuyendo con ideas y apoyando cada paso del proceso. Con esta iniciativa, queremos sumarnos a la lucha por la visibilización y el apoyo de la comunidad LGBTIQ+”, anunció el CEO, Edgar González.

Únete a nosotros y celebra la diversidad, la autoexpresión y la autenticidad. ¡Nos vemos en Cassava Roots!

“Contenido patrocinado”