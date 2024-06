Cada 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, fecha instaurada en 1951 por los editores de periódicos y el entonces presidente de México Miguel Alemán Valdés, con el fin de destacar la trascendencia de una prensa libre e independiente para la democracia mexicana. Sin embargo, en el país suman más de 160 periodistas asesinados desde el año 2000, a tenor de la organización Artículo 19. Del total, 44 se han registrado durante el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador y 47 en el mandato anterior de Enrique Peña Nieto.

“La libertad de expresión es un derecho humano básico, constitucional, fundamental e inherente y necesario a la naturaleza humana, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el ámbito internacional lo podemos encontrar contemplado dentro del artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948”, refiere en un artículo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En los últimos reportes de la organización World Justice Proyect se cita una encuesta formulada en 136 países donde se concluye que los medios de información actúan como un contrapeso frente a los poderes autoritarios.

“Si me preguntas por los responsables de la inseguridad y de los atentados a la libertad de expresión en el país, la respuesta, sin lugar a duda se encuentran en los ámbitos de gobierno”, afirma Gerson Hernández Mecalco, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA INFORMACIÓN FALSA

Aunado a lo anterior, Latinobarómetro, una organización que analiza la confianza en las instituciones, sitúa a los medios de información de América Latina y México, en los estratos más bajos en materia de confianza, es decir, credibilidad en la información. De acuerdo con la máxima casa de estudios, “el hecho de que tengan más clicks o seguidores no significa que haya mejor información, situación que están enfrentando periódicos influyentes como The Washington Post, The New York Times y The Guardian, que han aceptado desde la guerra en Irak y Afganistán, haber errado o difundido información falsa”.

En el marco de la conmemoración, la CNDH recordó que los gobiernos están obligados a proteger el derecho de libertad de expresión, incluido el derecho a buscar, recibir y difundir información de todo tipo en internet y en medios tradicionales, incluyendo información sobre salud pública. N