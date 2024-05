La Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó este martes 28 de mayo que México intervendrá en la demanda contra Israel presentada por Sudáfrica a finales de diciembre de 2023 en la que se señala un posible genocidio en la Franja de Gaza.

“El 24 de mayo de 2024, México, invocando el artículo 63 del Estatuto de la Corte, presentó en la secretaría de la corte una declaración de intervención en el caso relativo a la Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel)”, informó por medio de un comunicado la CIJ.

“En su declaración afirma que tiene intención de intervenir para presentar sus opiniones sobre la posible interpretación del contenido de las disposiciones de la convención que son relevantes en este caso. Según lo dispuesto en el artículo 83 del Reglamento de la Corte, se solicitó a Sudáfrica e Israel presentar comentarios por escrito sobre la declaración de intervención de México”, añade el documento.

FERVIENTES DEFENSORES DE LA CAUSA PALESTINA, MÉXICO Y SUDÁFRICA VAN CONTRA ISRAEL

La semana pasada, Sudáfrica, a la vanguardia de los esfuerzos internacionales para calificar de genocidio la guerra israelí en Gaza, saludó la petición del procurador de la Corte Penal Internacional de emitir órdenes de captura contra responsables israelíes y de Hamás.

“Sudáfrica se congratula de la decisión del procurador de la CPI Karim Khan”, indicó un comunicado de los servicios del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa. “La ley debe ser aplicada de manera igual a todos para hacer respetar el Estado de derecho internacional, garantizar que los autores de crímenes odiosos rindan cuenta de sus actos y proteger los derechos de las víctimas”, agregó.

Sudáfrica, ferviente defensor de la causa palestina, presentó varios recursos en los últimos meses ante la CIJ, bajo la acusación constante de “genocidio” en Gaza por parte de Israel.

EUA ASEGURA QUE SU APOYO SEGUIRÁ DEL LADO DE ISRAEL

Mientras tanto, Estados Unidos dijo este mismo martes que “no hay cambios” en su apoyo a Israel tras el ataque en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, que causó un incendio y dejó aproximadamente 200 muertos en un campo de desplazados.

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, declaró que no tenía “ningún cambio de política sobre el cual hablar” y que el incidente “simplemente había ocurrido”. Kirby agregó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no hace la vista gorda ante las víctimas en Rafah, pero aún no tiene planes de cambiar la política tras el mortal ataque israelí ocurrido el fin de semana. Biden no se pronunció sobre el ataque del domingo, que causó una ola de indignación internacional. N