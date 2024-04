En la antesala del segundo debate presidencial entre las candidatas Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y el candidato Jorge Álvarez Maynez, los economistas en Aguascalientes expresaron su decepción por la falta de abordaje de temas críticos como el sistema de pensiones y las reformas fiscales.

Dafne Viramontes, presidenta del Colegio de Economistas, destacó que los tres aspirantes dejaron mucho que desear al esquivar las preguntas relacionadas con estos dos pilares fundamentales de la economía nacional. Señaló que la falta de claridad sobre el origen y la manera de financiar las propuestas económicas planteadas genera incertidumbre sobre el futuro financiero del país.

La economista también resaltó el nivel de desconocimiento evidenciado por los candidatos en relación con la situación económica del país, especialmente en aspectos como la inflación, el crecimiento económico y la deuda pública.

“El debate es un espacio para comunicar, muchas veces no para comunicar propuestas, sino para comunicar qué tan fuerte es una persona como candidata. Me parece que en este caso sí hay un amplio desconocimiento en materia económica por parte de los candidatos y no se plantearon aquellos temas de fondo que tendríamos que estar discutiendo como sociedad”, agregó.