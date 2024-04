Las revisiones aleatorias realizadas en los 15 puntos de revisión instalados en diferentes partes del perímetro ferial, han sido bien recibidas por las personas seleccionadas para dicho filtro, asegura el secretario de seguridad pública estatal, Manuel Alonso García, quien respalda la implementación de dicha estrategia de seguridad.

El comandante refiere que gracias a estas acciones, en las que se busca identificar armas blancas o de fuego, así como sustancias ilícitas o cualquier objeto ilegal, la incidencia delictiva en la Feria Nacional de San Marcos (FNSM) ha mostrado un notorio descenso en comparación con el año pasado.

“Las revisiones previas al ingreso al perímetro ferial, es una estrategia que nos ha ayudado mucho para que gente que trae algún objeto punzocortante, pueda causar daño. Cuando pedimos revisar a grupos de jóvenes, en la mayoría de los casos se ha notado accesibilidad para la revisión y no hemos tenido agresiones contra los elementos policiales” destacó.

No obstante, Alonso García adelanta que para este fin de semana y la segunda mitad de feria, se aumentará la severidad en dichos puntos, pues se espera que sean los días más “pesados”, en los que se prevé una mayor afluencia de feriantes.

“Estaremos fortaleciendo las revisiones previas y los cateos al ingreso del perímetro ferial. Afortunadamente no hemos tenido un alto número de riñas, y las que hemos tenido no han derivado en personas lesionadas, no ha pasado de algunos golpes, pero ha sido gracias a las células de trabajo que llevamos a cabo en todo el perímetro ferial” agregó.