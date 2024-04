La cantante de pop Céline Dion, que padece un raro trastorno neurológico, dijo: “voy bien, pero requiere mucho trabajo. Es ir día a día”. Sus declaraciones forman parte de su primera entrevista desde que anunció el diagnóstico que le hizo dejar de lado su carrera en diciembre de 2022.

Céline Dion, de 56 años, reveló que fue diagnosticada con una extraña afección neurológica conocida como síndrome de la persona rígida (SPR), que provoca rigidez muscular en el torso, con dolores agudos y dificultades de movilidad.

Estrella de la portada de la edición de mayo de Vogue Francia, Dion contó a la revista que está “bien”, pero que su condición requiere “mucho trabajo”. Explicó: “Cinco días a la semana me someto a terapia atlética, física y vocal”.

“No he vencido a la enfermedad, ya que sigue dentro de mí y siempre lo estará. Espero que haya un milagro, una forma de curarla con la investigación científica, pero por ahora tengo que aprender a vivir con ella”, explicó.

SIN CURA PARA LA ENFERMEDADE DE CÉLINE DION

No existe cura para el síndrome de la persona rígida, que es progresivo, pero el tratamiento puede ayudar a controlar los síntomas. Según los institutos nacionales de salud de Estados Unidos, afecta dos veces más a las mujeres que a los hombres. En mayo del año pasado, Dion canceló una serie de conciertos programados para 2023 y 2024, al no sentirse lo bastante fuerte como para salir de gira.

Preguntada por su capacidad para volver a los escenarios, Dion declaró a Vogue France que no puede responder a eso en estos momentos. “No lo sé (…) Mi cuerpo me lo dirá”.

Dion hizo una aparición sorpresa en los premios Grammy en febrero, cuando presentó el galardón al Álbum del Año a Taylor Swift. En enero, Dion anunció que realizaría un documental, que se emitiría en Amazon Prime Video, sobre su enfermedad para ayudar a concienciar al público.

SIN POSIBILIDAD DE REINICIAR GIRA

En 2022, la cantante dijo: “Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causando dificultades cuando camino y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la manera en que estoy acostumbrada”.

Añadió: “me duele decir hoy que esto significa que no estaré lista para reiniciar mi gira por Europa en febrero. Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar. Y mis preciosos hijos, que me apoyan y me dan esperanza. Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días, para recuperar mi fuerza y mi capacidad para volver a actuar”. N