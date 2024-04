Tijuana, B.C.- El secretario de Seguridad Ciudadana en Baja California, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, dio a conocer que la investigación en contra de tres alumnos de la Universidad Xochicalco sigue su curso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer si fueron responsables de poseer un arma de fuego sin permiso o si en cambio, es real el señalamiento que les fue sembrada. Además, justificó la persecución por parte de agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), quienes viajaban en unidades sin logotipos, ya que son agentes de investigación.

El pasado 9 de abril se dio a conocer que tres alumnos de la universidad antes citada habían sido objeto de una persecución por agentes que no se identificaron, quienes transitaban en unidades sin balizaje, por lo que los estudiantes decidieron no detenerse. Ante este hecho, Aguilar Durán detalló que en esa persecución participaban, además de los agentes de la FESC, agentes de la Policía Municipal de Tijuana quienes sí viajaban en patrullas, y aun así los tres jóvenes decidieron no detener la marcha del vehículo donde viajaban.

“No hacen caso a la detención, y se unen a la persecución diversas corporaciones. Dura 15 a 20 minutos la persecución, desgraciadamente ponen en peligro a la ciudadana por no hacer caso a la autoridad. A la hora de la detención se localiza esta arma. Ellos pueden alegar a derecho que más le convenga, ya está la Fiscalía interviniendo haciendo las pruebas periciales, y será quien determine si el arma fue sembrada o no, porque obviamente el arma tendrá las huellas dactilares de las personas”

Explicó que salieron en libertad porque el delito por el que se les investiga es por posesión de un arma de fuego, que es diferente a la portación, y en ese delito no se requiere la prisión preventiva. El secretario cuestionó que, a pesar de que en la persecución intervinieron patrullas de diferentes corporaciones, los jóvenes no se detuvieron por cerca de 20 minutos.

En cuanto a los agentes involucrados indicó que este tipo de faltas no amerita suspensión, por lo que esperarán a lo que determine la investigación de la Fiscalía. De ser encontrados culpables, todavía queda por analizar el tipo de sanción, la cual podría ser una suspensión hasta interponer una acción penal o quedar fuera de cualquier tipo de actividad de la corporación. N

