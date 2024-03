Gómez Palacio, Durango. Zujey Romero, una joven de Gómez Palacio con discapacidad física, encontró un espacio de trabajo en el Centro de Comando, Control, Comunicación y Computo (C4) de La Laguna.

La joven gomezpalatina se encuentra en silla de ruedas, pero eso nunca limitó sus ganas de salir adelante y trabajar.

“Yo quería hacer algo de provecho, dije quiero mi propio dinero, le decía a mi mamá que quería trabajar, busqué en varios lugares, pero por la discapacidad que me veían, me decían que luego me hablaban”, relató.

Platicó que junto a su mamá asistió a un evento del Gobierno del Estado, donde pudo exponer su situación y ganas de trabajar, por lo que de inmediato se comprometieron a buscarle un espacio de trabajo al ver su empeño y ganas de salir adelante.

“Un día, yo estaba almorzando y me entró una llamada de un número desconocido; dije contesto o no contesto… me dijeron que era de parte del gobernador, que había un puesto de trabajo y que, si aún estaba interesada”, expresó al mostrar su alegría, pues luego de esto, fue invitada a trabajar en el C4 de Gómez Palacio.

“No se dejen llevar por tener una discapacidad, todos somos capaces, hay cosas que no puede hacer uno, pero se compensan con otras; estoy muy agradecida”, manifestó al señalar que había gente que le decía que no le iban a llamar.

Zujey Romero, ahora ha cambiado su vida de manera positiva y da un ejemplo de que los sueños pueden hacerse realidad.

