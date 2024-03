Los recursos para que el Poder Judicial de Aguascalientes lleve a cabo sus funciones siguen sin ser suficientes, lamenta el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el Dr. Juan Rojas García, quien reconoce que este es un mal del que se ha padecido históricamente.

Durante la entrega del informe anual de labores del Poder Judicial, Rojas García asegura que, aún con este déficit, se garantiza la impartición de justicia en todos los asuntos correspondientes a este poder del estado.

“Los recursos siempre son insuficientes, y para el Poder Judicial, esa ha sido nuestra historia. Tenemos grandes proyectos, grandes planes, pero los recursos no llegan, no son los suficientes. Pese a ello, el que no contemos con recurso no es excusa para no cumplir, no significa que no vamos a hacer nada” declaró.