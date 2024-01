Con la presencia del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno y del gobernador Esteban Villegas, asumió Ernesto Alanís Herrera la presidencia del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, junto a Fátima González Huizar como secretaria general del partido, dentro de lo que fue el primer Encuentro Priísta 2024 donde se reunió la clase política de este instituto político.

Dirigentes de los sectores y organizaciones, miembros del Consejo Político Estatal, ex gobernadores, ex dirigentes del tricolor, alcaldes, ex alcaldes, regidores, síndicos, legisladores y cuadros políticos, se dieron cita en el evento.

Ernesto Alanís Herrera y Fátima González Huizar, reconocieron la labor de quienes encabezaron los destinos del partido y por dejar buenos resultados como el triunfo de Esteban Villegas quien regresó al PRI al Gobierno del Estado.

Por su parte, Arturo Yáñez Cuellar y Daniela Soto, externaron su agradecimiento al gobernador Esteban Villegas, “con él a la cabeza, se volvió a demostrar de qué están hechos los priistas y cómo se ganan las elecciones, de ahí que en este 2024 confiaron en volver a hacer la gran hazaña”, expresaron

Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, brindó su respaldo a Ernesto Alanís y a Fátima González para encabezar los destinos del priismo de Durango, en esta nueva etapa que fortalecerá el trabajo político de cara al proceso electoral.

Allí aprovechó para reconocer la labor del Gobernador Esteban por los buenos resultados en materia financiera, en seguridad y por el crecimiento económico industrial de la entidad; “con estos buenos resultados, Durango es orgullo para el priismo nacional”.

Esteban Villegas hizo un llamado a todas las mujeres y hombres del PRI para refrendar el triunfo de lo que se hizo en el 2022, por lo que dejó en claro que en este año de Durango, el 2024, la estructura del PRI está lista en esta batalla en la que dijo, irá al frente para demostrar a México que “el PRI está más vivo que nunca”.

