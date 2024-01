A partir del primero de enero de este año, se ha implementado de manera obligatoria el Seguro de Daños a Terceros para todos los vehículos en el estado de Durango.

Esta medida, que debió entrar en vigor hace dos años, se había pospuesto en 2022 debido a la falta de socialización y en 2023 por el proceso de pago de replaqueo. Sin embargo, el Congreso del Estado ha decidido no posponer más esta disposición ante la preocupante cantidad de accidentes registrados, especialmente en la capital.

Lo anterior fue señalado por la diputada Patricia Jiménez Delgado, quien informó que la multa por no contar con este seguro dependerá de lo establecido en la Ley de Ingresos de cada municipio, siendo en Durango capital de 5 UMAS, equivalente a 543 pesos.

Puntualizó que aseguradoras en Durango están promocionando los Seguros de Daños a Terceros en precios accesibles para los ciudadanos, los cuales van desde los 1 mil 800 pesos.

Mencionó que, conscientes de la situación económica, se está evaluando la posibilidad de condonar las multas en este primer año de aplicación, con la esperanza de que esos recursos sean utilizados por los conductores para adquirir el seguro obligatorio.

La legisladora refirió que muchos ciudadanos se ven afectados económicamente al no tener recursos para cubrir los daños causados en accidentes, llegando incluso a perder sus propiedades.

Además, Jiménez Delgado hizo hincapié en la necesidad de que los vehículos de procedencia extranjera, conocidos como “chocolatos”, continúen su proceso de empadronamiento en Durango para garantizar que también cumplan con la obligatoriedad del Seguro de Daños a Terceros, ante los accidentes en los que se han visto implicados.

