La inclemencia del invierno se cierne sobre La Rosilla, en Guanaceví, Durango, donde las temperaturas han descendido a niveles cercanos a los -15 grados centígrados, consolidando su reputación como “el congelador del país”.

Según Víctor Hugo Randeles Reyes, jefe del servicio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango, el último informe reveló esta drástica disminución térmica, atribuida a la entrada de frentes fríos y una tormenta invernal.

Las extremas temperaturas no se limitan solo a La Rosilla, localizada en lo alto de la Sierra Madre Occidental, sino también afectan al poblado de Navíos ubicado a solo 35 kilómetros de la capital duranguense, en dónde se enfrentan condiciones igualmente gélidas.

Randeles Reyes destacó que, en esta localidad, las temperaturas frecuentemente se sitúan alrededor de los -10 grados centígrados, llegando incluso a descender hasta los -15 grados. Esta situación, dijo, evidencia el impacto significativo de los fenómenos climáticos en la región.

También, en la sierra de Durango, específicamente en la estación Las Bayas, aguas arriba de la presa Guadalupe Victoria, el miércoles pasado se registró una temperatura de -10 grados centígrados, por lo que es considera otro “congelador” en la entidad.

Randeles Reyes informó que se mantendrán las condiciones de frio en Durango, apuntando que el frente frío No. 26 generará temperaturas de 2 a 3 grados al amanecer, con cielos nublados y sin precipitaciones. La recuperación térmica por las tardes no rebasará los 24 grados centígrados.

Comentó que también continuarán las rachas de viento, de moderado a fuerte, alcanzando de los 30 a 50 kilómetros por hora en los siguientes días.

