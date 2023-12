“Mi poesía es melancólica, a veces dolorosa pero siempre muy apasionada”, comenta la poeta Carol Rivas a Newsweek en Español a propósito de su nuevo libro Corazón de lumbre. La obra se divide en tres etapas del amor: la idealización, el enamoramiento y la desilusión.

“La manera en que decidí crear estos capítulos fue de acuerdo a mi forma de ver el amor en esos tres momentos. Ello producto de la necesidad de expresar esos sentimientos que tenía contenidos que no surgen solamente de la mujer adulta que hoy soy sino de la niña que fui”, comenta Carol Rivas.

LA POESÍA DE CAROL RIVAS ES EN VERSO LIBRE

El gusto por la poesía llegó a Carol desde su niñez. Sin embargo, comenta, “en casa no había muchos libros para leer entonces leía lo que encontraba. Muchas veces leía revistas y periódicos porque estaban a la mano. Pienso que uno no elige ser poeta sino que se va dando conforme al gusto que nosotros tenemos por ciertas lecturas. Es así como vamos construyendo lenguajes de expresión de nuestro sentir”.

Corazón de lumbre no es un libro de poemas que riman, no tiene sonetos. “Es una obra de verso libre y el proceso se trato de seleccionar aquellos poemas que anteriormente escribí bajo un proceso donde expuse lo que sentía porque la poesía no se trata de entenderla sino de sentirla entonces busco también que el lector pueda tener sentimientos durante su paso por las páginas del libro”, señala la autora.

LA ESCRITORA QUE TAMBIÉN ES CONTADORA PÚBLICA

Carol Rivas nació en Venezuela en 1982, es licenciada en contaduría pública y finanzas; asesora a quienes desean emprender y mejorar sus hábitos en relación con el dinero; a su trabajo profesional agrega sus empeños literarios con la escritura de poesía y el desarrollo editorial. Actualmente imparte talleres de escritura y colabora como editora externa en Penguin Random House México.

Corazón de lumbre es la primera obra de la autora y está actualmente invitada para su presentación en una feria de libros en Chiapas, antes estuvo en la Feria de Libro de Nevada y la Feria del Libro de Ecuador. La autora, que se siente sorprendida por el recibimiento de su libro, indica que los capítulos del enamoramiento y la desilusión son sus favoritos porque pese a que fueron los que le costaron más escribir también fueron los que provocaron que afloraran sentimientos reprimidos, sin embargo, comenta, “el libro en su totalidad no deja de ser una poesía encendida aún en el dolor”.

La obra de Carol también es atractiva por sus ilustraciones, sobre ello la autora indica: “La ilustradora mexicana Céline Ramos fue la encargada de crear estas bellas imágenes, ella supo describir las sombras de la melancolía, el amor, la ilusión y el dolor que hay en Corazón de lumbre. En cada trazo ella dibujó todos los sentimientos contenidos en el libro, también fue la creadora de la portada que es un corazón en llamas con un ojo grande de color verde. Sin duda Céline supo darle esa mirada al alma”, concluye la autora. N

